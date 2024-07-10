Похожий на НЛО светящийся объект заметили в российских городах

Жители российских и белорусских городов приняли след от европейской ракеты-носителя Ariane-6 за НЛО. Обо этом сообщил RT .

В соцсетях появились многочисленные красивые фотографии ночного неба, в котором светится круглый объект. Некоторые пользователи предположили, что это НЛО. Позднее стало известно, что это последствия полета космического аппарата. Ракету запустили во Французской Гвиане 9 июля.

Ранее авторы сериала «Странные и подозрительные» выразили мнение, что экс-президент США Дональд Трамп может знать правду о неопознанных летающих объектах. Они считают, что политик опасается, что его убьют, если он раскроет секретные сведения. Кроме того, по их мнению, существует «множество разоблачителей» существования инопланетных форм жизни.