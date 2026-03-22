Тайное послание Тиберия. Археологи расшифровали текст на стеле Карнакского храма
Археологи провели реконструкцию и реставрацию северных ворот внутри крепостной стены царского дворца Рамзеса III в храмах Карнака. Им удалось раскрыть некоторые технологические секреты древних строителей и обнаружить древнюю стелу времен римского императора Тиберия.
Как египтяне строили храмовые комплексы
Об этой масштабной работе, объединившей усилия египетских и французских ученых из центра CFEETK, сообщили представители Министерства туризма и древностей Египта.
В ходе демонтажа и последующей сборки ворот Рамсеса III выяснилось, что они буквально стоят на плечах предшественников. Внутри кладки ученые обнаружили блоки с именами Аменхотепа III и даже фрагменты талататов — небольших каменных кирпичей эпохи фараона-реформатора Эхнатона.
Талататы при Эхнатоне расписывали религиозными сценами. Их ранее уже находили при храме Амона в Карнаке.
Теперь же археологи выяснили, что древние зодчие использовали старые украшенные камни как строительный мусор для заполнения пустот.
В ходе работ реставраторы нашли и повторно использованные декоративные каменные блоки времен правления Аменхотепа III. Это указало на наличие более ранних врат, установленных на том же месте.
Император в роли фараона
Миссия обнаружила песчаниковую стелу, датируемую временем правления римского императора Тиберия. Ее размеры составили приблизительно 60×40х10 сантиметров.
Стела изображает самого императора. Он стоит перед триадой Карнака — Амоном-Ра, Мут и Хонсу. Тиберий приносит дары этим богам.
Пять строк иероглифов на камне стали своего рода историческим документом. Надпись подтверждает, что римские власти продолжали поддерживать и ремонтировать главную святыню Египта, сохраняя ее архитектурное величие.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Египтяне того времени считали римских императоров законными наследниками престола. Тиберия в египетских храмах почти всегда изображали в традиционном облачении фараона.
Забытые сокровища и дороги
Раскопки также выявили участки северной стены, относящиеся к Новому царству. На ней нашли признаки более поздних реставраций в греческий и римский периоды. Еще летом 2025 года здесь же обнаружили мощеную процессионную дорогу. Она соединяла ворота с двором третьего пилона.
Отреставрированную стелу Тиберия отдадут исследователям. После консервации ее выставят в музее.
Карнакский комплекс — колоссальный храм, который строился и перестраивался на протяжении полутора тысяч лет.
Каждый новый правитель считал своим долгом снести постройки предков или встроить их в свои залы, из-за чего комплекс превратился в сложнейший архитектурный лабиринт.
Сегодня Карнак считается крупнейшим религиозным сооружением древности в мире, где на площади в сотню гектаров сосредоточены леса из гигантских колонн, обелиски и святилища, которые ученые продолжают по крупицам восстанавливать из руин.
Два года назад египетские ученые нашли руины здания эпохи Тутмоса III.