Тайное послание Тиберия. Археологи расшифровали текст на стеле Карнакского храма

Археологи провели реконструкцию и реставрацию северных ворот внутри крепостной стены царского дворца Рамзеса III в храмах Карнака. Им удалось раскрыть некоторые технологические секреты древних строителей и обнаружить древнюю стелу времен римского императора Тиберия.

Как египтяне строили храмовые комплексы

Об этой масштабной работе, объединившей усилия египетских и французских ученых из центра CFEETK, сообщили представители Министерства туризма и древностей Египта.

В ходе демонтажа и последующей сборки ворот Рамсеса III выяснилось, что они буквально стоят на плечах предшественников. Внутри кладки ученые обнаружили блоки с именами Аменхотепа III и даже фрагменты талататов — небольших каменных кирпичей эпохи фараона-реформатора Эхнатона.

Талататы при Эхнатоне расписывали религиозными сценами. Их ранее уже находили при храме Амона в Карнаке.

Теперь же археологи выяснили, что древние зодчие использовали старые украшенные камни как строительный мусор для заполнения пустот.

В ходе работ реставраторы нашли и повторно использованные декоративные каменные блоки времен правления Аменхотепа III. Это указало на наличие более ранних врат, установленных на том же месте.