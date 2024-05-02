«Мир 24»: египетские ученые нашли руины здания эпохи Тутмоса III | 360°

Интересное 02 мая 2024, 18:01 «Мир 24»: египетские ученые нашли руины здания эпохи Тутмоса III

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Археологи обнаружили руины монументального здания из сырцового кирпича на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Министерство туризма и археологии Египта.

По данным ученых, строение относилось к эпохе фараона Тутмоса III (1490-1436 годы до нашей эры). Предположительно, на месте размещалась резиденция правителя, где он отдыхал между военными кампаниями.

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Впоследствии дворец превратился в кладбище. Специалисты нашли там различные древние захоронения, в том числе детские могилы.