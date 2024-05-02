«Мир 24»: египетские ученые нашли руины здания эпохи Тутмоса III | 360°

02 мая 2024, 18:01
«Мир 24»: египетские ученые нашли руины здания эпохи Тутмоса III
Археологи обнаружили руины монументального здания из сырцового кирпича на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Министерство туризма и археологии Египта.
По данным ученых, строение относилось к эпохе фараона Тутмоса III (1490-1436 годы до нашей эры). Предположительно, на месте размещалась резиденция правителя, где он отдыхал между военными кампаниями.
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Впоследствии дворец превратился в кладбище. Специалисты нашли там различные древние захоронения, в том числе детские могилы.
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