Животноводческую ферму в Серпухове расширят благодаря господдержке
В городском округе Серпухов крестьянско-фермерскому хозяйству Хусрава Пирова предоставили в пользование 35 гектаров земли для реализации животноводческого проекта. Такое решение приняло Министерство имущественных отношений Московской области.
На новом участке фермер планирует организовать разведение мясного скота и наладить выращивание кормовых культур.
Начать хозяйство супруги Хусрав и Анастасия Пировы намерены с приобретения 20 бычков айрширской породы. В дальнейшем поголовье планируют расширить за счет пород черный ангус и герефорд.
История создания фермы тесно связана с возвращением Хусрава Пирова из зоны специальной военной операции. До перехода в сельское хозяйство он два года служил в подразделении специального назначения, командовал разведывательной группой и принимал участие в боевых действиях.
За мужество и успешное выполнение боевых задач военнослужащего удостоили государственных и ведомственных наград, в том числе ордена Мужества, медали Суворова, а также медалей Минобороны России «За боевые отличия», «Участнику специальной военной операции» и «За службу спецназу».
Орден Мужества Хусрав Пиров получил за выполнение боевой задачи, во время которой разведывательный отряд под его руководством принял на себя удар противника и удерживал позиции до подхода основных сил. Несмотря на тяжелое ранение, командир продолжил руководить подразделением.
Сейчас ветеран продолжает восстановление после полученных ранений и развивает собственный агропроект «Мясной хутор». За это время он окончил образовательную программу «Школа фермера», организованную Минсельхозом России и Россельхозбанком, а также готовится к участию в грантовой программе «Агромотиватор», предназначенной для ветеранов и участников специальной военной операции. Кроме того, начинающий фермер уже заключил социальный контракт на развитие собственного хозяйства.
«Мой папа 30 лет возглавлял колхоз, поэтому возвращение к фермерскому хозяйству, скорее всего, проявление его генов. Это колоссальный опыт, который мы с супругой будем использовать для развития своего фермерства. На переданной земле мы уже работаем. Благодаря администрации городского округа Серпухов, которая помогла с прокладкой дороги к участку, мы уже освоили пять гектаров, расчистили и перепахали их. В следующем году хотим начать сеять корма — кукурузу и многолетние травы, а позже будем сажать овощи. Этим летом поставим загон и навес для бычков, первые айрширы приедут к нам уже в июле.
Хусрав Пиров
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что подобрать свободный земельный участок для сельскохозяйственной деятельности стало проще благодаря новому сервису на геопортале Подмосковья.
Он позволяет:
- выбрать свободный участок;
- ознакомиться с основными характеристиками территории и предварительно оценить ее пригодность для реализации проекта;
- подобрать землю, которая пока не сформирована и не поставлена на государственный кадастровый учет.
Перед оформлением участка заявителю необходимо направить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья концепцию будущего проекта и схему расположения выбранной территории на кадастровом плане.
После этого специалисты помогут подготовить необходимые документы и окажут сопровождение при подаче заявления на услугу по предварительному согласованию предоставления участка.