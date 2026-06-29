Животноводческую ферму в Серпухове расширят благодаря господдержке

В городском округе Серпухов крестьянско-фермерскому хозяйству Хусрава Пирова предоставили в пользование 35 гектаров земли для реализации животноводческого проекта. Такое решение приняло Министерство имущественных отношений Московской области.

На новом участке фермер планирует организовать разведение мясного скота и наладить выращивание кормовых культур.

Начать хозяйство супруги Хусрав и Анастасия Пировы намерены с приобретения 20 бычков айрширской породы. В дальнейшем поголовье планируют расширить за счет пород черный ангус и герефорд.

История создания фермы тесно связана с возвращением Хусрава Пирова из зоны специальной военной операции. До перехода в сельское хозяйство он два года служил в подразделении специального назначения, командовал разведывательной группой и принимал участие в боевых действиях.

За мужество и успешное выполнение боевых задач военнослужащего удостоили государственных и ведомственных наград, в том числе ордена Мужества, медали Суворова, а также медалей Минобороны России «За боевые отличия», «Участнику специальной военной операции» и «За службу спецназу».

Орден Мужества Хусрав Пиров получил за выполнение боевой задачи, во время которой разведывательный отряд под его руководством принял на себя удар противника и удерживал позиции до подхода основных сил. Несмотря на тяжелое ранение, командир продолжил руководить подразделением.

Сейчас ветеран продолжает восстановление после полученных ранений и развивает собственный агропроект «Мясной хутор». За это время он окончил образовательную программу «Школа фермера», организованную Минсельхозом России и Россельхозбанком, а также готовится к участию в грантовой программе «Агромотиватор», предназначенной для ветеранов и участников специальной военной операции. Кроме того, начинающий фермер уже заключил социальный контракт на развитие собственного хозяйства.