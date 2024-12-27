Сегодня 14:16 С губернатором — о футболе и науке. Что жители Подмосковья спросили у Андрея Воробьева на личном приеме Андрей Воробьев выполнит просьбы жителей Подмосковья по итогам личного приема 0 0 0 Подмосковье

Люберцы

Андрей Воробьев

Дубна

Раменское

Ступино

По традиции в преддверии Нового года глава Подмосковья провел личный прием жителей. Обратились ученик девятого класса вместе с папой, многодетная мама из Раменского и семьи из других городских округов. О каких историях говорили с губернатором, как это было — рассказываем в материале.

Футбольный манеж, капитальный ремонт детской школы искусств, новое оснащение для гимназии, установка игровой площадки — на эти и другие темы поговорили с Андреем Воробьевым.

Дубна

Ученик гуманитарно-эстетической гимназии № 11 в Дубне Григорий Егоров очень увлечен наукой. Придя на встречу с губернатором, он попросил Андрея Воробьева помочь с новой цифровой химической лабораторией для школы. Гриша учится в девятом классе, он отличник. Папа мальчика — Илья Вениаминович, он сотрудник Научно-исследовательского института прикладной акустики.

Лаборатория, о которой попросил Григорий, обязательно будет в его гимназии. <...> Всем понятно, что нам нужны открытия и внедрения. Без людей, занимающихся наукой, это сделать невозможно. Андрей Воробьев

Губернатор отметил, что Дубна — флагман науки. В свою очередь, Гриша поделился, что хочет всю жизнь связать с химией иработать в этом наукограде.

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Не раз он был победителем конференции «Юный исследователь», всероссийского конкурса исследовательских работ и лауреатом Всероссийского конкурса «Большая перемена». «Цифровая лаборатория в школе нужна, чтобы вовлечь ребят в эту интересную сферу и заниматься разной проектной деятельностью на абсолютно другом уровне. Она оснащена множеством датчиков, что позволяет точно исследовать реакции», — сказал Гриша. Андрей Воробьев поблагодарил школьника за проявленный интерес и добавил: «В вашем лице я хочу поблагодарить всех ученых и академиков, все предприятия, которые сегодня производят очень важную для страны продукцию».

Ступино

Оксана Буркашева и Вадим Степиков — жители городского округа Ступино. Они обратились к губернатору с просьбой о новом манеже, чтобы можно было играть в футбол зимой. Вместе с ними на встречу к Андрею Воробьеву пришел сын — юный футболист.

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«От имени коллектива родителей детей мы хотели бы попросить сделать ребятам зимний манеж. Футболом занимаются около 450 ребят. И, к сожалению, когда наступают холода, тренироваться они уже не могут», — поделилась Оксана. Манеж построят к осени 2026 года. Это проект, лежащий в основе капитального ремонта легендарного стадиона «Металлург».

Я хотел бы поблагодарить вас и в вашем лице всех наших тренеров, особенно детских, за ценный труд, вовлеченность в то, чтобы девчонки и мальчишки могли реализоваться в спорте. Андрей Воробьев

Вместе с тем к Новому году на стадионе «Металлург» откроют бассейн после ремонта. Детям больше не нужно будет ездить на тренировки в Каширу.

Раменское

Новую детскую игровую площадку откроют в деревне Шилово в Раменском округе к 1 июля. Об этом от лица всех семей у губернатора попросила многодетная мама Любовь Хан, которая пришла на прием с двумя из троих своих дочерей — Викой и Алиной.

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В этом населенном пункте постоянно проживают около 150 человек, треть из них — дети. Играть им приходится на маленькой площадке, которая стала уже небезопасной. «Все мамочки хотят площадку, в первую очередь, для малышей. У меня вот подрастает самая младшая дочь — ей почти годик. И вот для таких детей хочется современную игровую площадку, где бы они могли развиваться», — поделилась с губернатором Любовь Хан. Площадку обустроят к лету 2025 года: она будет с резиновым покрытием, игровым комплексом, качелями, балансиром, качалкой на пружине и видеокамерами проекта «Безопасный регион».

Люберцы

В Люберцах капитально обновят Детскую школу искусств №3. С этой просьбой на встречу к губернатору пришла многодетная мама Елена Громкова. Она рассказала, что сейчас в ДШИ учатся ее сын и дочь.

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«К сожалению, здание ДШИ уже почти шесть лет стоит без ремонта. Всех ребят приютила образовательная школа, выделив четвертый этаж в отдельном крыле. И вот мы там ютимся, а нас больше 500 человек. Очень хотим, чтобы ДШИ отремонтировали и дети снова смогли туда вернуться», — попросила Елена Громкова. Школа искусств преобразится за 2025 год, к началу 2026-го. В ней также появятся новые музыкальные инструменты и оснащение.