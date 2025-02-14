Соцуслуги, культура и спорт. Где еще ввели запрет на работу мигрантов в Подмосковье?

С 1 января в Подмосковье вступили в силу ограничения по найму на работу мигрантов . Они будут действовать в нескольких сферах, включая образование, культуру, здравоохранение и уличную торговлю. О том, где еще запретили привлечение иностранцев по патентам, — читайте в материале.

Ограничения на работу мигрантов ввели в Подмосковье из-за большого количества жалоб: нередко возникали конфликты, которые во многом связаны с плохим знанием русского языка.

Запрет на выдачу патентов также внедрили в других регионах России. Применить этот опыт решили и в Подмосковье. Ожидается, что это повысит качество оказания услуг и безопасность жителей. В центре внимания — социальные учреждения и торговля.

Где ввели ограничения для мигрантов?

Ограничения на выдачу патентов ввели в отраслях социальных услуг, спорта, культуры, здравоохранения, образования, досуга, а также уличного питания, торговли табаком и алкоголем. Для эффективной работы в этих сферах особенно важно хорошее знание языка, отметили в правительстве.

Те, чья деятельность попала под запрет, не смогут дальше работать в Подмосковье. На освободившихся местах смогут трудоустроиться около 5,6 тысячи россиян.

За соблюдением правил будут тщательно следить, а нарушителей — штрафовать. Так, если мигрант будет трудиться в одной из запрещенных сфер, то ему и работодателю грозит штраф на сумму до одного миллиона рублей и приостановка деятельности на 90 дней.

Сферы, в которых могут работать мигранты

Привлекать иностранную силу продолжат в строительстве, уборке и логистике. По словам губернатора Андрея Воробьева, там мигранты будут приносить пользу экономике и бизнесу. При этом им все еще необходимо будет иметь патент. Его отсутствие грозит депортацией.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей. Прежде всего, это уборка, строительство, логистика и все, что связано со складами. Там нам очень нужна иностранная рабочая сила», — отметил губернатор.

Для проверки патента в Подмосковье работает специальный сервис oplatipatent.ru. С его помощью работодатели могут проверить, поставлен ли человек на миграционный учет и контролировать оплату НДФЛ, проверяя реквизиты и сумму платежа.