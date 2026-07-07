Заместители министра ЖКХ Подмосковья провели личный прием жителей
В правительстве Московской области состоялся личный прием жителей, который провели заместители министра жилищно-коммунального хозяйства региона. Во время встречи специалисты рассмотрели 13 обращений, по каждому из которых определили конкретные меры, назначили ответственных исполнителей и установили сроки выполнения.
Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, особое внимание при работе с обращениями уделяют взаимодействию между областными структурами, муниципальными властями и управляющими организациями.
«Такой трехсторонний контроль, во-первых, понятен гражданам, во-вторых, позволяет системно снимать напряженные точки. Каждый вопрос стремимся решать еще до приема. Для этого наши специалисты подведомственных организаций проводят выезды на место и лично взаимодействуют с жителями. Так, в этот раз проактивно до приема было решено шесть вопросов», — пояснил Кирилл Григорьев.
Одним из рассмотренных обращений стала ситуация в многоквартирном доме на улице Пушкина в Жуковском, где возникли сложности с проведением капитального ремонта системы центрального отопления. Работы не могут завершить из-за того, что владельцы девяти квартир не предоставляют доступ специалистам.
Управляющей компании поручили провести разъяснительную работу с собственниками, напомнив им о последствиях отказа допустить подрядчиков к инженерным коммуникациям.
Еще один вопрос поступил от председателя совета дома на улице Бахчиванджи в Щелкове. Жители просили включить здание в краткосрочную программу капитального ремонта фасада на будущий год. По итогам рассмотрения обращение поддержали: фасад обновят в следующем году, при этом уже в этом году в доме запланировали капитальный ремонт кровли.
Также на приеме обсудили качество холодного водоснабжения в микрорайоне Подгорное Орехово-Зуевского городского округа. По словам заявителя, сложности возникают из-за резких перепадов давления в системе. Для устранения причины до конца текущего года на местном водозаборном узле планируют установить оборудование плавного пуска, сейчас ведется процедура закупки.
До завершения модернизации Мособлводоканалу совместно с управляющей организацией поручено не реже одного раза в две недели проводить промывку водопроводных сетей, а местной администрации — регулярно информировать жителей о ходе выполнения работ и сроках реализации проекта.
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области подчеркнули, что выполнение всех поручений будет находиться под постоянным контролем профильных подразделений ведомства.