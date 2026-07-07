Заместители министра ЖКХ Подмосковья провели личный прием жителей

В правительстве Московской области состоялся личный прием жителей, который провели заместители министра жилищно-коммунального хозяйства региона. Во время встречи специалисты рассмотрели 13 обращений, по каждому из которых определили конкретные меры, назначили ответственных исполнителей и установили сроки выполнения.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, особое внимание при работе с обращениями уделяют взаимодействию между областными структурами, муниципальными властями и управляющими организациями.

«Такой трехсторонний контроль, во-первых, понятен гражданам, во-вторых, позволяет системно снимать напряженные точки. Каждый вопрос стремимся решать еще до приема. Для этого наши специалисты подведомственных организаций проводят выезды на место и лично взаимодействуют с жителями. Так, в этот раз проактивно до приема было решено шесть вопросов», — пояснил Кирилл Григорьев.

Одним из рассмотренных обращений стала ситуация в многоквартирном доме на улице Пушкина в Жуковском, где возникли сложности с проведением капитального ремонта системы центрального отопления. Работы не могут завершить из-за того, что владельцы девяти квартир не предоставляют доступ специалистам.