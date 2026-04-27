Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта становятся ключевыми инструментами повышения эффективности управления в Подмосковье. О внедрении новых технологий в регионе рассказал на еженедельником совещании губернатор Андрей Воробьев .

Внедрение ИИ

В правительстве региона на регулярной основе рассматривают проекты, направленные на передачу рутинных задач цифровым решениям и искусственному интеллекту.

«Все это предполагает более высокую производительность труда, меньше затраты с достижением результата в более короткое время», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Власти делают ставку на системное внедрение технологий, которые уже сегодня дают ощутимый эффект.

В Подмосковье насчитывают более 500 тысяч сотрудников в органах власти и муниципалитетах, и ключевая задача — повысить эффективность их работы без увеличения штата.

«Принцип следующий: 20% рутинной работы должна брать на себя машина, а 80% результата дадут базовые практики, которые уже показали эффект. Освободившееся время должно уходить на экспертную работу, повышение квалификации, освоение новых инструментов. В частности, на федеральном уровне, в правительстве РФ остро ставится вопрос на навыках каждого госслужащего по владению и работе с ИИ», — пояснил губернатор.

Результаты цифрового развития

Регион уже фиксирует конкретные результаты цифровизации: отказ от бумажного документооборота позволил сэкономить около 10 миллионов листов. Кроме того, в Подмосковье отменили свыше двух тысяч отчетов, оптимизировали более 2,5 тысячи штатных единиц, а оптимизация бюджетных средств составила 686 миллионов рублей.

При этом высвобожденные ресурсы остаются внутри организаций, что стимулирует дальнейшее внедрение современных решений.

Обучение кадров

В системе образования проходят специальные занятия для учителей, директоров школ и представителей профобразования, направленные на освоение цифровых инструментов и навыков работы с нейросетями.

Муниципалитетам рекомендовали провести ревизию процессов и активнее внедрять проверенные цифровые практики: электронное согласование документов, единую бухгалтерию и кадровый учет, чат-боты и голосовых помощников, онлайн-форматы работы комиссий.

В ряде округов такие решения уже применяют, что позволяет сократить сроки выполнения задач почти вдвое.

Глава региона отметил, что цифровая трансформация сегодня — не просто тренд, а обязательное условие для сохранения темпов развития.