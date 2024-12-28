Сегодня 16:30 От йоги до путешествий. Все об «Активном долголетии» для пенсионеров Подмосковья 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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После 50 все только начинается: новые грани творчества, спорта, путешествий, общения. В этом не сомневаются создатели программы «Активное долголетие». Свыше пяти лет она работает в Подмосковье и уже охватывает 380 тысяч человек. Как стать участником и что подарит проект — читайте в материале 360.ru.

Для кого появилось «Активное долголетие» «Активное долголетие» — яркий проект, созданный по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Программу запустили в октябре 2019 года, за пять лет она объединила 380 тысяч жителей старшего возраста.

Сегодня проект предлагает более 30 бесплатных активностей, 67 локаций, 75 экскурсионных маршрутов по Подмосковью. Каждый сезон программа обновляется. Например, этой зимой долголетам предложили прогулки на снегоступах и даже катание на собачьих упряжках. В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что участвовать в программе могут женщины от 55 лет и мужчины от 60. Для этого понадобятся постоянная регистрация в Московской области и желание вести активную жизнь.

Программа подходит как для одиноких пенсионеров, так и для семейных пар, которые хотят проводить время с пользой для здоровья и души.

Что включает проект «Активное долголетие» в Подмосковье «Активное долголетие» помогает поддерживать здоровье и заниматься творчеством. Это возможности посещать кружки по интересам, общаться, ездить на концерты и экскурсии, выступать на сцене. Важно, что все это — бесплатно. Спорт Скандинавская ходьба стала одним из самых популярных направлений «Активного долголетия». Профессиональные инструкторы обучают правильной технике, а занятия проходят на свежем воздухе в компании единомышленников. Тот приятный случай, когда и пообщаться, и здоровье укрепить.

Плавание в бассейне — еще одно востребованное направление «Активного долголетия». В специальные часы участники могут бесплатно посещать бассейны в своих городах. Занятия в воде укрепляют позвоночник, приводят мышцы в тонус и доставляют массу положительных эмоций. Летом пенсионеры с удовольствием осваивают сапбординг, а зимой — керлинг. Это лишь часть спортивных активностей, предлагаемых клубом. Танцы и йога Адаптированные занятия поднимают настроение и помогают сохранять гибкость тела. Долголеты осваивают румбу, сальсу, танго, вальс под присмотром преподавателей. Ритмичные движения улучшают координацию, не создавая лишнюю нагрузку на суставы.

Программы йоги разрабатывают специально для участников «Активного долголетия». Занятия включают легкие асаны, дыхательные практики и элементы медитации. Особое внимание уделяют суставной гимнастике, которая помогает сохранить подвижность и избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом. Творчество На занятиях участники рисуют, вяжут, поют и мастерят. Наставники знакомят долголетов с разными техниками и материалами, помогают освоить новые виды рукоделия. Некоторые открывают в себе настоящий талант и даже проводят выставки.

Другое популярное творческое направление — это вокал. Любимые песни, спетые хором, приносят радость и благотворно влияют на здоровье. Выступления участников «Активного долголетия» стали украшением многих городских мероприятий. Компьютеры и интернет Важным направлением «Активного долголетия» стали курсы компьютерной грамотности. Участники учатся пользоваться смартфонами и гаджетами, осваивают интернет и социальные сети, узнают о возможностях онлайн-сервисов и получают навыки безопасного поведения в цифровой среде.

Пенсионерам помогают идти в ногу со временем, объясняют принцип работы «Госуслуг» и «Добродела», предостерегают от онлайн-мошенничества. Экскурсии и досуг Долголеты в любое время года ездят на экскурсии по городам Подмосковья, знакомятся с их историей, посещают знаковые места и природные достопримечательности.

Часто поездки охватывают знаменитые монастыри и другие духовные центры региона. Профессиональные гиды сопровождают группы, которые перемещается по маршруту на комфортабельных автобусах. Зимние активности «Активного долголетия» в сезоне 2024-2025 Этой зимой у пенсионеров Подмосковья насыщенная программа. Их ожидают катание на снегоходах и упряжках с хаски, хоккей с мячом, катание на лыжах с собаками, керлинг и другие активности. На мастер-классе долголетов научат выдувать мыльные пузыри на морозе, а в хорошую погоду проведут прогулки на снегоступах.

Как стать участником «Активного долголетия» в Подмосковье Зарегистрироваться в программе очень просто. Это можно сделать на официальном портале «Активное долголетие» или в мобильном приложении «Соцуслуги». А можно прийти в клуб в своем городе и подать заявку там. Все занятия и активности — бесплатные. Понадобится только социальная карта жителя Московской области. Другие программы для пожилых людей в Подмосковье Система социальной поддержки пожилых людей в Московской области не ограничивается программой «Активное долголетие». Социальное обслуживание на дому помогает тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно вести хозяйство. Социальные работники регулярно посещают подопечных, помогают в быту, привозят продукты и лекарства.

Для пожилых предусмотрены программы реабилитации, аренда инвалидных кресел. Служба социального такси помогает инвалидам добираться до поликлиник и больниц. Отдельным категориям льготников предоставляют путевки в санатории. Комплексная система поддержки пожилых жителей Подмосковья позволяет получить необходимую помощь и поддержку, сохранить активность и радость жизни в любом возрасте.