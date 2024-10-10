Время для новой жизни. Как «Активное долголетие» вдохновляет пожилых людей в Подмосковье

Проект «Активное долголетие» с успехом реализуется на территории Московской области уже пять лет. За это время он привлек множество участников и набрал популярность на территории региона. О программах, а также о внутренней жизни проекта, рассказал его участник Василий Бочкарев в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Бочкарев отметил, что попал в проект благодаря тому, что состоит в Совет ветеранов в Звенигороде. При этом в Московской области работают около 70 клубов «Активного долголетия». Одна из главных особенностей клуба — живое общение.

«Когда появляются такие активности, когда можно прийти, попить чаю, поиграть в настольный теннис, повязать, порисовать, с палками походить, на экскурсии съездить — конечно, это оживляет жизнь, поэтому туда народ тянется очень активно», — рассказал Бочкарев

При этом клуб проводит постоянные экскурсии. По словам Бочкарева, участники с удовольствием посещают такие мероприятия и иногда даже не хватает мест. Запись проходит через мессенджер. Кроме того, участники выезжают в театры и участвуют в других культурных программах.

Бочкарев подчеркнул, что после вступления в «Активное долголетие» у него резко расширился круг общения.

«Само название говорит: Активное долголетие! И сразу я там встретил знакомых моих. Самое главное для пожилых людей — это общение с нашим контингентом, потому что, как правило, в те времена мы очень мало общались. Активное долголетие резко, до сотен людей, расширило круг общения. Человек начинает себя чувствовать одиноким, старым, когда у него нет общения. Нужны новые контакты», — указал Бочкарев.

Он добавил, что новые контакты и новое общение очень обогащают и создают активный импульс жизни. Все это помогает пожилым людям заводить новые знакомства и поддерживать социальную активность.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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