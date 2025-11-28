«Впереди реабилитация и протезирование». Пострадавшего от взрыва СВУ мальчика выписали из больницы в Красногорске

Пострадавшего от взрыва СВУ мальчика выписали из больницы. Он продолжит посещать врачей, пройдет курс реабилитации, а затем будет готовиться к протезированию. Из-за серьезной травмы ему ампутировали часть пальцев . О состоянии ребенка рассказала главврач детского медцентра Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Десятилетний мальчик получил травму 11 ноября, когда подобрал на улице денежный сверток. Им оказалось замаскированное взрывное устройство, которое тут же сдетонировало. Чуть больше двух недель мальчик провел в стационаре медцентра Рошаля, где ему провели шестичасовую операцию.

«Лечение еще не закончено, будет много этапов, в том числе подготовка к протезированию и само протезирование. Это еще длительный путь, который нам предстоит пройти. Есть договоренность с Российской детской клинической больницей, что мы будем делать это вместе», — сказала Шаповаленко.

По ее словам, говорить о том, какой процент кистей удалось сохранить, еще рано, ведь впереди долгий путь реабилитации. При этом первый этап лечения прошел успешно.

«Основная сложность в лечении минно-взрывных травм — размозжение всех структур. Не только костных и кожи, это повреждение сосудов, нервов. Собрать это все и сохранить жизнеспособные части кисти — в этом была основная задача», — пояснила Татьяна Шаповаленко.

Ребенку помогали лучшие врачи страны. В его лечении участвовали специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, а также Российской детской клинической больницы.

«Хотим сказать больше спасибо всем, кто нас поддерживал все это время. Спасибо всем врачам, которые сделали все от них зависящее, а также всему медперсоналу и всем, кто помогал нам в этот сложный момент. Хочется, чтобы ни одна мать больше не пережила то, что пережили мы», — сказала мама мальчика.

Главврач Татьяна Шаповаленко поблагодарила коллег, которые помогали вести юного пациента. Она особенно отметила смелость и мужественность самого мальчика и его мамы, которая все время находилась рядом.

«Лечение этого мальчика — работа всех служб всей страны. Я всем очень благодарна за помощь. С таким подходом к лечению детей мы справимся со всеми проблемами», — сказала она.