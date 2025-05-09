Воробьев встретился с ветеранами в Доме правительства Подмосковья перед парадом

Праздник 9 Мая отмечает вся страна. В честь 80-летнего юбилея в Дом правительства приехали фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, члены партизанских отрядов и бывшие узники концлагерей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил их с Днем Победы.

«Вы делаете большую, заметную и важную работу для всего Подмосковья, встречаясь, общаясь, рассказывая наши детям, внукам о том, что нельзя забыть», — сказал Воробьев.

Встречать ветеранов и их близких в Доме правительства МО перед парадом стало доброй традицией. Губернатор поблагодарил членов семей подмосковных героев, а также пожелал всем здоровья, успехов в добрых делах и мирного неба над головой.

«Война — это беда, но большой учитель. Она научила наших солдат сражаться по-настоящему, стоять за свою страну. Я провел все время с „Катюшами“, тогда осваивали их — удивительные машины», — рассказал один из ветеранов Иван Пшеничкин.

Он начал войну в Сталинграде, служил под командованием маршала Рокоссовского. В 1943 году стал водить армейский грузовик, участвовал в освобождении Воронежа, Ростова, Белоруссии, Украины, Польши и Восточной Пруссии. А уже в 1945-м принял участие в параде Победы, как раз на «Катюше».

«В 1941-м я только окончила 9-й класс. Папа был военный, мы тогда жили в Осташкове. Помню, как пришли ребята и говорят, что женщины на улице плачут — война началась. Мы все, нисколько не сомневаясь, пошли на фронт», — поделилась Адельфина Мазятова.

Юная девушка разгружала эшелоны раненых в госпитале в Калининской области, а в конце июля приняла присягу и стала связистом. Мазятова воевала под Ржевом и защищала Москву. День Победы она встретила на Дворцовой площади в Ленинграде.

В 1941 году в семье Розалии Коваль случилась беда: погибли мать и сестра. Девочка осталась совсем одна и в свои 11 лет пошла в партизаны, добывала данные в тылу у немцев.