Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с участниками СВО

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ глава Московской области вместе с участниками СВО почтил память погибших героев. Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову, сообщили в пресс-службе губернатора .

Подмосковье оказывает поддержку и помощь семьям бойцов специальной военной операции. Также регион заботится о ветеранах ВОВ — сейчас в нем проживают около 400 участников боевых действий. Всем им присвоено звание почетных граждан Московской области либо муниципалитетов.

«Вы все — герои, люди заслуженные, прошедшие сложные испытания, защищавшие и защищающие нашу Родину. Мы часто встречаемся с нашими бойцами, и ребята всегда говорят не только о том, что нужно для семьи, для города, но и для тех, кто сейчас находится на СВО, на линии боевого соприкосновения», — сказал Воробьев.

В пресс-службе губернатора отметили несколько отважных историй участников СВО из Подмосковья. Например, старшина запаса Сергей Добрынин из Звенигорода ушел на СВО добровольцем. До этого мужчина воевал в Чечне. За заслуги в январе 2023 года боец получил губернаторскую награду — первый орден Мужества, второй награды его удостоили через год.

«День Победы — это один из величайших праздников. Мы на этом воспитывались, и, может быть, это сыграло ключевую роль в том, что многие пошли добровольцами на СВО. Ведь каждый знает, какую цену мы заплатили за Победу в Великой Отечественной войне, — сказал Сергей Добрынин.

На героические поступки в Московской области оказывались способными не только мужчины. Так, фельдшер из Ступина Людмила Болилая несколько раз отправлялась на СВО, чтобы оказывать первую помощь раненым. В одной из поездок она сама получила ранение, заслонив младшего лейтенанта от осколков. Благодаря ее отваге мужчина остался жив.

Людмила рассказала, что ее отговаривали ехать и просили заботиться о своих детях, однако она понимала, что вернется. В тот момент ей казалось, что на передовой она нужнее.

«На пути к Победе в Великой Отечественной войне мы потеряли очень много близких. Каждую семью это коснулось. Наверное, нет таких людей в России, которые бы не плакали 9 Мая. Но благодаря нашим героям мы с вами сейчас живем и будем дальше прославлять имена павших, победивших — тех, кто вернулся, и тех, кого не дождались дома», — поделилась она.

В пресс-службе вспомнили истории Александра Ильина и Артема Чайковского. Бойцы СВО участвовали в президентской образовательной программе «Время героев». Оба награждены орденами Мужества за заслуги на передовой. Сейчас они трудятся в Подмосковье на руководящих должностях в администрациях Лобни и Электростали. Еще один из добровольцев, Алексей Трегубов, возглавляет Лосино-Петровское отделение Ассоциации ветеранов СВО и «Боевого братства».