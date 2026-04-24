Экспорт, импортозамещение и воспитание молодежи. Воробьев — о приоритетах сотрудничества Подмосковья и Белоруссии

В Доме правительства Московской области 24 апреля прошло XVI заседание межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перед началом мероприятия встретился с его участниками и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.

Совместная работа запланирована в областях экономики, образования, молодежной политики, а также патриотического воспитания. Андрей Воробьев выразил благодарность за внимание к развитию сотрудничества между Россией и Белоруссией, а также за работу комиссии и выбор Московской области как площадки для дискуссии. «Подмосковье по итогам прошлого года лидирует по внешнеторговому обороту с Белоруссией среди всех регионов России как по экспорту, так и по импорту — у нас почти пятая часть от общего объема товарооборота (18,9%). Видим рост экспорта и импорта за последние пять лет — с 2021 года товарооборот увеличился почти в 2,5 раза — с четырех до почти 10 миллиардов долларов», — отметил губернатор.

Он напомнил, что Белоруссия — второй по объему торговый партнер региона, а среди стран СНГ она остается лидером уже 15 лет.

«Конечно, помимо проектов, нас многое связывает: общая история, крепкая дружба, взаимопонимание и поддержка между людьми. Поэтому очень важно постоянное общение, встречи, обмены опытом», — подчеркнул глава региона. Итоги рабочих визитов В конце 2023 года Андрей Воробьев совершил рабочий визит в республику, в рамках которого встретился с президентом Александром Лукашенко и представителями бизнес-сообщества. Тогда была разработана дорожная карта по реализации целого ряда проектов, в том числе экономических, гуманитарных и инфраструктурных. В этом году Московскую область посетили глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой и чрезвычайный и полномочный посол в России Юрий Селиверстов. В рамках встреч стороны обсудили процесс выполнения договоренностей, а также коснулись вопросов дальнейшей совместной работы.

«Республика Беларусь входит в тройку основных внешнеэкономических партнеров Московской области. А Подмосковье занимает лидирующие позиции по объему товарооборота, экспорта и импорта с Республикой Беларусь среди всех российских регионов. Основой двустороннего экономического взаимодействия является промышленная кооперация. Десятки компаний с белорусским капиталом работают на территории региона. Реализуются важные совместные проекты, направленные на импортозамещение», — подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев на заседании межпарламентской комиссии.

Помимо экономики, совместные проекты реализуют в сферах культуры, спорта, науки и образования. Белорусские гости посетили подмосковное предприятие «Метровагонмаш» и парк-музей «Патриот». Кроме того, непосредственно перед заседанием им удалось увидеть и оценить работу Центра управления регионом Московской области. Востребованность экспорта и привлечение капитала Особой популярностью в регионе пользуются тракторы белорусского производства «Беларус», сельскохозяйственные продукты, товары легкой промышленности. Также специалисты дорожных служб используют техническую соль «Беларуськалия», а из Могилева в Московскую область поступают лифты.

Подмосковье же экспортирует вагоны для минского метро, двигатели для БелАЗов, которые создают на Коломенском заводе, насосы для тракторов «Беларус», созданные на Ногинском заводе топливной аппаратуры, и другую продукцию.

Председатель постоянной комиссии Совета Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник выразил благодарность властям Московской области и коллегам из Совета Федерации за радушный прием и программу, которую они организовали для делегации. «В ходе визита Андрея Юрьевича Воробьева в Республику Беларусь президент Александр Григорьевич Лукашенко отметил, что сотрудничество с Подмосковьем носит стратегический характер. И это действительно так. Столичный регион занимает первое место по объему товарооборота с Республикой Беларусь, сегодня фактически каждый четвертый рубль нашего товарооборота связан с Московской областью. В прошлом году темп роста торговли составил 118%, что на 12% выше среднего показателя товарооборота между Белоруссией и Россией», — рассказал Сергей Алейник.

В среднесрочной перспективе этот показатель будет повышаться. Он также напомнил, что на территории Подмосковья зарегистрировали свыше 120 предприятий с привлечением белорусского капитала.

Успешная работа заводов и строительство дорог Некоторые крупные проекты сейчас находятся на стадии реализации. Инвесторы получили от Московской области земельные участки, льготные займы и промышленную ипотеку. В Воскресенске завод «Белтелекабель» создает волоконно-оптические кабели и кабели связи для крупных сотовых операторов, РЖД и Московского метрополитена. Кроме того, Белорусская цементная компания реализует в Наро-Фоминском округе масштабный проект по производству бетона и строительных смесей.

Активное участие компании из республики принимают и в строительстве подмосковных дорог, среди которых участок от железной дороги Рязанского направления до трассы М-12 и развязка, которая в перспективе соединит ЮЛА с М-12, а также с Северо-Восточной хордой.

Сотрудничество в сферах науки и образования Объединенный институт ядерных исследований в Дубне работает совместно с 22 научными учреждениями Белоруссии. Кроме того, ученые из союзного государства принимают активное участие в проекте NICA. Также 18 вузов и колледжей Московской области и Белоруссии заключили 60 соглашений о сотрудничестве, что позволит подготовить квалифицированные кадры в обеих странах.

В мае на территории Подмосковья состоялась международная встреча школьников из региона с учащимися из республики. После этого дети из Дмитрова, среди которых были родственники участников СВО, посетили Минск и Брест.

В Красногорске в ноябре провели XIII Форум городов-побратимов, на котором подписали соглашения между Волоколамском и Новополоцком, а также между Коломной и Бобруйском. В общей сложности Подмосковье заключило с белорусскими партнерами 55 побратимских соглашений, причем этот показатель — самый высокий среди регионов России. Воспитание молодежи Министерство информации и молодежной политики Московской области начало системную работу с молодежью двух государств в 2024 году, когда делегация из Белоруссии побывала на военно-патриотической игре «Юнармия, вперед». После этого гости посетили форум «Мы — Россия», а учащиеся из Подмосковья — слет «Бобруйский котел» и реконструкцию обороны Брестской крепости.

Эта работа продолжается. Представители Белоруссии участвуют в полевых летних военно-патриотических сборах в Подмосковье, а также в итоговом форуме-выставке «Патриот — это я».

В этом году также планируется провести автопробег поисковых отрядов «Помним имя твое — Солдат!», который завершится на белорусской территории. Делегация из Подмосковья привезет в Брест мемориальную доску. Детей из Белоруссии продолжат приглашать на традиционные мероприятия, которые проводят в Московской области. Дальнейшие планы На заседании стороны договорились, что Подмосковье будет представлено на XIII Форуме регионов России и Беларуси, который состоится в Минске с 25 по 26 июня. Темой встречи объявили экономическое взаимодействие регионов как основу устойчивого развития двух стран. Ожидается подписание ряда документов. В частности, Московская и Брестская области планируют заключить соглашение о сотрудничестве.