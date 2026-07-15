Воробьев рассказал об открытии 14 новых школ в Подмосковье к 1 сентября

Воробьев: к новому учебному году откроют 14 новых школ и 48 — после капремонта

Количество школ в Подмосковье к новому учебному году увеличится: свои двери откроют 14 новых учебных заведений, еще 48 — после капитального ремонта. Общее число дополнительных учебных мест составит более 11,3 тысячи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

В Ленинском округе инвестор построил школу для 1675 учеников. В новом учебном заведении предусмотрели создание 67 многофункциональных кластеров, столовую с террасой, библиотеку с медиалабораторией, игровыми площадками и собственным огородом.

Он подчеркнул, что строящиеся школы уже готовы на 85%. Новое учебное заведение в виде большого воспитательно-образовательного комплекса откроется в Котельниках. Там появится школа на 2,1 тысячи мест и детский сад для 350 воспитанников. В заведении оборудуют четыре спортзала, две библиотеки, современные мастерские и просторный актовый зал.

Школы на 1,1 тысячи мест возведут в жилом комплексе «Новые Островцы» в Люберцах и микрорайоне Лукино-Варино в Лосино-Петровском округе.

Еще одно построенное за счет средств инвестора учебное заведение для 1100 учеников откроют в микрорайоне Подрезково в Химках. В школе оборудуют два спортзала, бассейн, лаборатории, библиотеку, актовый зал, выставочные зоны, помещения для проектной деятельности.

На прилегающей территории будет футбольное поле, а также баскетбольные площадки, зона для воркаута и игровые пространства.

Подольская школа № 16 получит дополнительную пристройку, где начнут учиться 580 учеников. Рядом с новым помещением обустроят спортивные и игровые площадки и место для проведения общешкольных мероприятий.

Воробьев добавил, что капитальный ремонт сейчас проходит в 48 школах, в 36 из них работы проводят по президентскому национальному проекту «Молодежь и дети». Среди них самый большой объект — гимназия № 5 в Дзержинском. Там обновят два учебных корпуса, бассейн, установят спортивную площадку и благоустроят территорию.

«Все школы, которые мы обновляем, держим на контроле, чтобы все было сдано в срок и наши дети учились в комфортных и современных условиях», — подчеркнул губернатор Московской области.

Художники мастерской Алексея Шилова присоединились к капитальному ремонту школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского округа. Живописцы украсят стены первого и второго этажей учебного заведения работами в технике сграффито. Это декоративные изображения из слоев цветной штукатурки.