Художники мастерской Алексея Шилова создают уникальный проект в школе Можайского округа

В деревне Мокрое Можайского округа команда художников мастерской Алексея Шилова работает над творческим проектом «Моя школа — моя история» в местной школе «Созвездие Вента». В здании идет капитальный ремонт, и параллельно мастера работают над монументальными изображениями в технике сграффито.

На стенах первого и второго этажей уже вырезаны контуры будущих картин. Художники грунтуют поверхности и наносят первый слой белой краски, который станет основой для цветной росписи.

По словам художника Федора Солодилова, концепция эскизов всегда привязана к культурному коду конкретного места. В школе Мокрого изображены Кутузов, защитники Отечества, Иван Можайский, основатель деревни Василий Долгоруков, а также сцены знаковых сражений.

«Через исторические образы мы стараемся воспитать в детях чувство патриотизма и сохранения культурной идентичности», — отметил Федор Солодилов.

Проект «Моя школа, моя история» реализуется под руководством творческой мастерской Алексея Шилова. Алексей Шилов — автор идеи и художественный руководитель. Он воплощает проект совместно с правительством Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Команда создает масштабные росписи в школах региона с 2024 года, и каждая из них уникальна. Задача проекта — не просто декорировать пространства, а наполнить их смыслом, связав повседневную среду с историей родного края.

Параллельно художники работают в лицее № 2 Протвино, гимназии № 2 Красногорска, а также в школах Лобни, Солнечногорска и Пушкинского округа.