Воробьев поздравил сотрудников МФЦ Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил областные награды сотрудникам МФЦ и поздравил их с профессиональным праздником. Он отметил, что работники помогают людям и делают добрые дела, которые вдохновляют.

Сегодня в региональную сеть входят 224 отделения «Мои документы», ежедневно обслуживающие порядка 45 тысяч жителей. День сотрудника МФЦ отмечают в Подмосковье каждую вторую субботу сентября. «По доброй традиции мы встречаемся каждый год, для того чтобы сказать слова благодарности вам лично и в вашем лице всей большой команде, которая работает с нашими дорогими, любимыми жителями. Это 5800 человек, 224 отделения», — напомнил губернатор. Воробьев пожелал работникам успехов и чувства удовлетворенности от выполненных дел. По его словам, в регионе необходимо внедрять цифровые решения, чтобы вытеснять рутинную работу.

Считаю, что ту замечательную стратегическую идею, которую предложил наш президент в части создания МФЦ по всей стране как самого удобного, эффективного метода общения с властью, получения государственных услуг, мы благодаря вам реализуем достойно. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Глава Московской области вручил почетную грамоту заместителю директора МФЦ городского округа Бронницы Наталье Турцевой, которая трудится в центре более восьми лет. Она отметила, что награда стала волнительным событием, а также стимулом для дальнейшего совершенствования.

От всей души хочу поздравить коллег с нашим общим профессиональным праздником. Работа в МФЦ — это не только глубокие знания, но и чуткость, ежедневная самоотдача. Наталья Турцева заместитель директора МФЦ городского округа Бронницы

Она обратила внимание, что за восемь лет в центрах произошли огромные изменения. Если сначала МФЦ предлагал минимальный набор услуг, то теперь в цифру ушло очень многое. «И мы, как маленькие центры единой сети, стремимся идти в ногу со временем, поддерживать эти инициативы», — сообщила она.

Фото: Сергей Хакимов / Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Евгений Пронин / Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Евгений Пронин / Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Также губернатор поблагодарил заместителя начальника отдела по работе с заявителями МФЦ Егорьевска Марину Даневскую, главного специалиста — координатора отдела приема заявителей МФЦ городского округа Мытищи Максима Смородинова и замначальника отдела приема заявителей МФЦ округа Фрязино Наталию Хитрову. Смородинов рассказал, что благодаря цифровизации все стало намного удобнее. «Мы обучаем жителей пользоваться такими услугами, особенно наших пенсионеров, инвалидов, чтобы они могли, например, оформлять положенные льготы из дома», — добавил он. Доступность госуслуг стала одним из главных приоритетов работы МФЦ Подмосковья. С января в 16 округах начали оказывать услуги регионального оператора. Также сотрудники МФЦ работают в подмосковном отделении фонда «Защитники Отечества» и в медучреждениях. Они помогают оформить справки о статусе участника спецоперации и собрать необходимые документы для получения льгот бойцам и их близким. В этом году сотрудники МФЦ городского округа Пушкинский совершили более 200 выездов, в том числе в военные госпитали. Прирост услуг, оказанных в электронном виде, ежегодно увеличивается на один миллион. На базе МФЦ действуют смарт-центры — специальные зоны с компьютерами, где можно самостоятельно получить электронные госуслуги. В пилотном режиме в центрах также внедрили формат Теле-МФЦ. Благодаря ему жители могут проконсультироваться со специалистами соцзащиты и центров занятости по видеосвязи. В этом году в 122 МФЦ появился сервис «Контроль очередей с помощью ИИ». Теперь камеры отслеживают количество заявителей, а нейросети сигнализируют, если в зоне ожидания образовалась очередь. Нововведения помогают оперативно подключать к приему дополнительных сотрудников.