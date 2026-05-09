Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Клавдию Ровинскую

Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Ровинская в апреле 1942 года тайком от родителей ушла на фронт в составе первого Новосибирского эшелона девушек-добровольцев. С Днем Победы ее поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что рад познакомиться с семьей Ровинской, с ее внуками и правнуками.

«Я здесь, чтобы в вашем лице, Клавдия Леонтьевна, поздравить всех наших героев, всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Их у нас, к сожалению, осталось очень немного. И наверное, самое главное для них — чтобы близкие были рядом. Сегодня здесь внуки, правнуки», — сказал глава Подмосковья.

Он пожелал ветеранам долгой жизни, а следующим поколениям — всегда помнить их подвиг.

Дочь Клавдии Леонтьевны Тамара рассказала, что ее мама оказывалась на волосок от смерти.

«В 1942-м, когда взорвали мост, маму накрыло взрывной волной. Она тогда чуть не погибла, один из осколков прошел в миллиметрах от сонной артерии. Ее спасла медсестра из Анжеро-Судженска, позвала людей. Все могло закончиться очень плохо. Получается, что еще пара миллиметров — и я могла бы не родиться», — отметила она.

Ровинская оправилась после ранения и уже в 1943-м снова была в строю. Она возглавила отделение телеграфистов 618-го отдельного батальона связи 4-го армейского корпуса ПВО. Оно отвечало за связь между командными пунктами на Воронежском фронте.