Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Клавдию Ровинскую
Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Ровинская в апреле 1942 года тайком от родителей ушла на фронт в составе первого Новосибирского эшелона девушек-добровольцев. С Днем Победы ее поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что рад познакомиться с семьей Ровинской, с ее внуками и правнуками.
«Я здесь, чтобы в вашем лице, Клавдия Леонтьевна, поздравить всех наших героев, всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Их у нас, к сожалению, осталось очень немного. И наверное, самое главное для них — чтобы близкие были рядом. Сегодня здесь внуки, правнуки», — сказал глава Подмосковья.
Он пожелал ветеранам долгой жизни, а следующим поколениям — всегда помнить их подвиг.
Дочь Клавдии Леонтьевны Тамара рассказала, что ее мама оказывалась на волосок от смерти.
«В 1942-м, когда взорвали мост, маму накрыло взрывной волной. Она тогда чуть не погибла, один из осколков прошел в миллиметрах от сонной артерии. Ее спасла медсестра из Анжеро-Судженска, позвала людей. Все могло закончиться очень плохо. Получается, что еще пара миллиметров — и я могла бы не родиться», — отметила она.
Ровинская оправилась после ранения и уже в 1943-м снова была в строю. Она возглавила отделение телеграфистов 618-го отдельного батальона связи 4-го армейского корпуса ПВО. Оно отвечало за связь между командными пунктами на Воронежском фронте.
В ноябре в составе первой десантной группы сержант участвовала в освобождении Киева. Там девушка получила еще одно ранение, на этот раз в правую руку, но все равно до последнего обеспечивала стабильную связь командования.
Начиная с 1944-го и до окончания войны она помогала защищать стратегически важные объекты от налетов авиации противника.
Ровинская получила орден Отечественной войны II степени, а также медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Также она стала почетным гражданином Можайского муниципального округа, а на ее доме сделали именную табличку.
Поздравить Клавдию Леонтьевну с 9 Мая приехал в том числе внук Вадим с семьей. Ее правнучка Тамара Кошлева призналась, что очень гордится прабабушкой.
«Я всем в школе рассказывала про нее, писала сочинения. Не каждый способен пройти через то, через что прошла она, тогда еще 18-летняя девчонка», — сказала 20-летняя девушка.