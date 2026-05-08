Ветерана Марию Остапенко поздравили со 102-летием в Реутове

В Реутове поздравили ветерана Великой Отечественной войны Марию Остапенко, которой исполнилось 102 года. Под окнами фронтовички провели персональный парад и концерт с песнями военных лет.

Мария Остапенко встретила войну в юном возрасте. В 1941 году она трудилась на заготовке леса, а уже весной 1942 года была призвана в армию. Во время службы она работала телефонистом, связистом и прожектористом в составе 29-го отдельного прожекторного батальона.

Воинский путь Марии Федоровны проходил через Тулу и Белоруссию. Ее подразделение обеспечивало защиту мостов через реку Сож. Победу ветеран встретила в Минске после освобождения города.

За службу Мария Остапенко была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией». После окончания войны она продолжила работать в Реутове.

Поздравить ветерана приехали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава Реутов Алексей Ковязин и глава Балашиха Сергей Юров.

«Боевой путь Марии Федоровны стал примером мужества и преданности Родине. Она прошла тяжелые испытания войны и внесла вклад в Победу. Наш долг — хранить память о подвиге поколения победителей», — отметил Брынцалов.

Для Марии Остапенко также организовали концертную программу и торжественное прохождение парадного расчета у дома ветерана.