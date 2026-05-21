Воробьев показал Алиханову самый роботизированный распределительный центр России
Воробьев: складские помещения Подмосковья переходят на формат «пять звезд»
Логистический комплекс «Глория Джинс» в Подольске стал первым в России, который перешел на полную роботизацию процесса. За счет внедрения новых систем его производительность выросла в четыре раза. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев министру промышленности и торговли России Антону Алиханову.
Глава региона подчеркнул, что всю автоматику центра спроектировал и построил один из крупнейших российских производителей роботов — компания «Комитас», установившая 16 автоматизированных рабочих станций.
Высокая роботизация позволила провести через комплекс 10 миллионов единиц продукции на общую сумму почти 12 миллиардов рублей.
«Здесь применена полная автоматизация по всем пяти операциям: разгрузка и отгрузка, перемещение на склад, хранение, сортировка и комплектация. Это так называемый стандарт „пять звезд“, который мы внедряем по всему Подмосковью при поддержке Минпромторга. Для нас это особенно важно: в регионе сосредоточено почти 50% всех складских площадей страны — почти 9,7 миллиона квадратных метра. И еще 5,4 миллиона строится», — заявил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что такие высокотехнологичные проекты получат новые региональные меры поддержки, включающие налоговый вычет до 90% от вложений в оборудование за счет региональной части налога и еще до 10% — за счет федеральной. Кроме того, на три года для них сохраняется нулевая ставка по налогу на имущество.
Министр промышленности и торговли рассказал, что сейчас ведет переговоры с представителями ретейла о необходимости совместных инвестиций в разработку новых решений и внедрения роботов, способных совершать более точные операции.
«Задача — освободить человека от опасных участков работы и из малооплачиваемых типов занятости переместить их в типы занятости, которые крайне важны для государства. Это в первую очередь обрабатывающие производства, промышленность, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность», — подчеркнул Алиханов.
Роботизация в Подмосковье развивается сразу по нескольким направлениям. На логистическом предприятии «Восток-Сервис Спецкомплект» в работу запустили 48 роботов, что увеличило объемы производства на 20%.
На «Метровагонмаше» работают шесть роботизированных систем, а на заводе «Тонар» создан комплекс для сварки рам полуприцепов.
Щелковская компания химической промышленности «Агрохим» запустила автоматизированный цех по производству средств защиты растений. Фабрика «Петровакс Фарм» автоматизировала ключевые этапы выпуска лекарств.