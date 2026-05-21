Воробьев показал Алиханову самый роботизированный распределительный центр России

Логистический комплекс «Глория Джинс» в Подольске стал первым в России, который перешел на полную роботизацию процесса. За счет внедрения новых систем его производительность выросла в четыре раза. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев министру промышленности и торговли России Антону Алиханову.

«Здесь применена полная автоматизация по всем пяти операциям: разгрузка и отгрузка, перемещение на склад, хранение, сортировка и комплектация. Это так называемый стандарт „пять звезд“, который мы внедряем по всему Подмосковью при поддержке Минпромторга. Для нас это особенно важно: в регионе сосредоточено почти 50% всех складских площадей страны — почти 9,7 миллиона квадратных метра. И еще 5,4 миллиона строится», — заявил Воробьев.

Высокая роботизация позволила провести через комплекс 10 миллионов единиц продукции на общую сумму почти 12 миллиардов рублей.

Глава региона подчеркнул, что всю автоматику центра спроектировал и построил один из крупнейших российских производителей роботов — компания «Комитас», установившая 16 автоматизированных рабочих станций.

Губернатор подчеркнул, что такие высокотехнологичные проекты получат новые региональные меры поддержки, включающие налоговый вычет до 90% от вложений в оборудование за счет региональной части налога и еще до 10% — за счет федеральной. Кроме того, на три года для них сохраняется нулевая ставка по налогу на имущество.

Министр промышленности и торговли рассказал, что сейчас ведет переговоры с представителями ретейла о необходимости совместных инвестиций в разработку новых решений и внедрения роботов, способных совершать более точные операции.

«Задача — освободить человека от опасных участков работы и из малооплачиваемых типов занятости переместить их в типы занятости, которые крайне важны для государства. Это в первую очередь обрабатывающие производства, промышленность, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность», — подчеркнул Алиханов.

Роботизация в Подмосковье развивается сразу по нескольким направлениям. На логистическом предприятии «Восток-Сервис Спецкомплект» в работу запустили 48 роботов, что увеличило объемы производства на 20%.

На «Метровагонмаше» работают шесть роботизированных систем, а на заводе «Тонар» создан комплекс для сварки рам полуприцепов.

Щелковская компания химической промышленности «Агрохим» запустила автоматизированный цех по производству средств защиты растений. Фабрика «Петровакс Фарм» автоматизировала ключевые этапы выпуска лекарств.