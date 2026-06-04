Воробьев подписал соглашения с тремя производителями роботов на ПМЭФ
Сразу три соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев с генеральным директором компании «Нью Лайн Инжиниринг» Павлом Лебедем, управляющим директором «Валдай Роботы» Егором Бакулиным и исполнительным директором «Битроботикс» Олегом Лисянским.
Документ предусматривает открытие производства по выпуску транспортных, промышленных и логистических роботов в государственном индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе.
«Важно, что в Подмосковье заходят отечественные разработчики и производители, которые создают собственные решения — от промышленных роботов до складской автоматизации и программного обеспечения. Наша задача — дать таким компаниям готовую промышленную среду, чтобы они могли быстрее запускать производство, расширяться, создавать рабочие места», — заявил Воробьев.
Губернатор Московской области подчеркнул, что для открытия новых производств уже подготовили транспортную инфраструктуру и производственные боксы.
Воробьев добавил, что «Нью Лайн Инжиниринг» займется выпуском автоматизированных систем хранения, предназначенных для складов, а также оборудования для машиностроения и авиакосмической отрасли. Компания «Валдай Роботы» расширит производство промышленных манипуляторов, сварочных роботов и решений для складов, которые уже применяет маркетплейс OZON. А «Битроботикс» будет выпускать комплексы на базе дельта-роботов, системы технического зрения и конвейерных решений.
«Важно, что все они работают на отечественном программном обеспечении и используют собственные ИИ-разработки»», — заметил губернатор Московской области.
Инвесторов в Подмосковье привлекли меры поддержки
Фирма «Нью Лайн Инжиниринг» реализует инвестиционный проект по импортозамещению с вложениями на 91 миллион рублей. Кроме поставок на российский рынок, компания готовится к расширению экспорта на страны СНГ и Ближнего Востока.
«Для нас было важно получить не просто площадь под размещение производства, а готовую современную промышленную среду. ГИП „Титан“ предоставляет именно такой формат». — заявил генеральный директор компании Павел Лебедь.
Объем инвестиций компании «Валдай Роботы» в подмосковное производство составит 2,1 миллиарда рублей. На территории индустриального парка фирма обустроит испытательный и демонстрационный полигоны, а также учебный центр для подготовки операторов роботов.
Фирма занимается выпуском промышленных манипуляторов «Берилл», транспортных беспилотников «Аргон» и логистических автоматических машин «Гранит», задействованных в тяжелой промышленности и предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
«Решили остановить свой выбор на Подмосковье, нас привлекли меры поддержки, в частности, выделение земли и субсидий на строительство. Кроме того, поблизости расположен высокотехнологичный колледж, студенты которого в перспективе смогут работать на нашем предприятии», — заявил управляющий директор «Валдай Роботы» Егор Бакулин.
Первый российский разработчик и производитель высокоскоростных дельта-роботов — компания «Биороботикс» — вложит в открытие производства в Московской области 150 миллионов рублей.
«Московская область последовательно делает ставку на технологический суверенитет и поддержку передовых производств. Развитие робототехники и промышленной автоматизации — не просто тренд, а стратегический приоритет для конкурентоспособности российской экономики», — отметил исполнительный директор фирмы Олег Лисянский.
Для производителей роботов в Московской области действует субсидия до 20% капитальных затрат до 500 миллионов рублей при такой же сумме инвестиций.
Производители интеграторов получают льготную аренду на территории государственных индустриальных парка по ставке один рубль за квадратный метр в год и компенсацию до 50% на частных площадках при инвестициях от 100 миллионов рублей.