Воробьев подписал соглашения с тремя производителями роботов на ПМЭФ

Сразу три соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев с генеральным директором компании «Нью Лайн Инжиниринг» Павлом Лебедем, управляющим директором «Валдай Роботы» Егором Бакулиным и исполнительным директором «Битроботикс» Олегом Лисянским.

Документ предусматривает открытие производства по выпуску транспортных, промышленных и логистических роботов в государственном индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе.

«Важно, что в Подмосковье заходят отечественные разработчики и производители, которые создают собственные решения — от промышленных роботов до складской автоматизации и программного обеспечения. Наша задача — дать таким компаниям готовую промышленную среду, чтобы они могли быстрее запускать производство, расширяться, создавать рабочие места», — заявил Воробьев.

Губернатор Московской области подчеркнул, что для открытия новых производств уже подготовили транспортную инфраструктуру и производственные боксы.

Воробьев добавил, что «Нью Лайн Инжиниринг» займется выпуском автоматизированных систем хранения, предназначенных для складов, а также оборудования для машиностроения и авиакосмической отрасли. Компания «Валдай Роботы» расширит производство промышленных манипуляторов, сварочных роботов и решений для складов, которые уже применяет маркетплейс OZON. А «Битроботикс» будет выпускать комплексы на базе дельта-роботов, системы технического зрения и конвейерных решений.