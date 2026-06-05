Воробьев подписал соглашение о масштабировании кадровых проектов в Подмосковье

Лучшие практики по поддержке жителей внедрят в Подмосковье. Соглашение об этом на полях ПМЭФ подписали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. В рамках договора в регионе будут чаще проводить кадровые конкурсы.

Соглашение закрепляет взаимную поддержку в организации и проведении проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». В регионе будут проводить масштабные конкурсы, участники которых получат поддержку в поиске работы и запуске своих стартапов.

Важно, чтобы каждый человек в Подмосковье чувствовал себя уверенно, мог найти свое призвание и реализовать свои самые смелые идеи.

Первое соглашение Подмосковья и президентской платформы подписали в 2021 году, и оно дало заметные результаты.

«Новое соглашение поможет нам объединить все наработанные практики в единую систему поддержки талантов. Мы предложим еще больше образовательных программ и персонального сопровождения, чтобы путь от смелой идеи до успеха в Подмосковье был коротким и понятным», — отметил Воробьев.

Подмосковье входит в топ-5 регионов страны по количеству участников и победителей в национальной технологической олимпиаде. Сотни талантливых школьников регулярно выходят в финалы престижных конкурсов. В развитии навыков им помогают центры компетенций, открытые в ведущих областных вузах.

Участники проектов «Время героев» и «Лидеры России» уже сегодня занимают ключевые посты в регионе. Среди них — Кирилл Лосунчуков, который был назначен первым заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По поручению губернатора также реализуется проект «Герои Подмосковья» — аналог федеральной программы. Его финалисты уже стали депутатами в Балашихе, Фрязине и Подольске.

«Это лучшее доказательство того, что социальные лифты работают. Благодарю руководство области за партнерство и уверен, что новое соглашение откроет еще больше возможностей для жителей Подмосковья», — отметил Бетин.

Соглашение позволит большему количеству жителей получить поддержку, посещать образовательные программы, профессиональные конкурсы и стажировки.