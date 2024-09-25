Воробьев: объем несырьевого экспорта Подмосковья достиг $9,7 млрд в 2024 году

Вопросы развития несырьевого неэнергетического экспорта обсудили на заседании президиума Госсовета под руководством Владимира Путина. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев , подчеркнув, что только в прошлом году несырьевой экспорт достиг отметки в 9,7 миллиарда долларов. При этом на малый и средний бизнес приходится 1,5 миллиарда.

Глава региона обратил отдельное внимание, что основные области экспорта — это продукция АПК, машиностроение, металлообработка, текстиль и химическая промышленность. При этом множество производителей получают федеральную помощь, а задача Подмосковья — помочь в развитии малому бизнесу.

Для этого в регионе функционирует региональный центр поддержки экспорта. Кроме того, регулярно внедряются новые механизмы, среди которых сервис «5 шагов экспортера» и экспортный контейнер для МСП.

«Наш Фонд только за прошлый год вывел на экспорт 142 компании, сумма контрактов составила 136 миллионов долларов. Например, компания „Роял Кейн“ из Королёва, которая раньше не экспортировала свою продукцию (сиропы и топинги), с помощью Фонда вышла на рынок Азербайджана», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что компания «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ успешно воспользовалась возможностью региональной онлайн-компенсации на транспортировку, предназначенной для экспортеров. Она отправила дезинфицирующие средства и упаковку для стерилизации на Филиппины. В числе других примеров можно отметить компанию «Плодоимпорт» из Люберец, известную под брендом «Дядя Ваня». Фонд внешнеэкономической деятельности Подмосковья предоставил субсидию на транспортировку двух контейнеров в Китай в рамках проекта «Экспортный контейнер».

Логистика играет ключевую роль в экспорте, поэтому ей уделяется особое внимание. В этом контексте были запущены сухие порты «Селятино» в Наро-Фоминском округе, «Белый Раст» в Дмитрове и «Электроугли» в Богородском. Основными странами-партнерами для экспорта остаются Китай, Турция, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, а также другие государства СНГ. Организация нацелена на дальнейшее наращивание производства и объемов экспорта, а также на поддержку малых и средних предприятий в регионе.

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