Воробьев на ПМЭФ обозначил векторы дальнейшего развития Подмосковья

Петербургский экономический форум подходит к концу. Уже завтра, 8 июня, пройдет заключительный день мероприятия. Московская область заключила большое количество соглашений с производствами и партнерами из разных стран мира. Подробностями о форуме и его результатах для Подмосковья поделился губернатор Андрей Воробьев в интервью Коммерсант FM.

Искусственный интеллект и цифровизация

Губернатор Подмосковья обратил внимание, что на сегодняшний день остро стоит запрос на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в системы управления.

«Большие данные, большие системы для того, чтобы работали стабильно, чтобы человек чувствовал изменения, удобство в жизни, получая услуги. Роботы, которые мы внедряем, у нас сейчас два работает — Светлана и Женя. Они и дальше будут совершенствоваться», — рассказал Воробьев.

На сегодняшний день на территории Московской области реализуется 30 проектов, где внедряется искусственный интеллект. Все они показали хорошие результаты.

Соглашения на ПМЭФ

Глава Подмосковья рассказал, что на полях ПМЭФ регион подписал с партнерами из Китая порядка пяти соглашений.

«Первое из них было с банкоматами с оборотом порядка 100-150 миллионов долларов. Работать на предприятии будут до 200 человек. За год они его построят, мы дали готовую площадку, поэтому так быстро, скорее всего, это „Есипово“ — там, где „Мерседес“ был. Вместо „Мерседеса“ придет китайский производитель», — рассказал Воробьев.

В рамках второго проекта с партнерами из Китая в Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров.

«Все соглашения подписаны в присутствии и посла, и руководителя Делового союза Китая. Очень надеемся, что все они будут реализованы. Китай интересуется Россией, это очень приятно. Мы видим активность и поддерживаем ее», — указал глава Подмосковья.

Благоустройство

Еще одно важное направление — благоустройство, поскольку жители Подмосковья имеют большой запрос на преображение территорий.

«Проекты благоустройства и проект „Парки в лесах“ поддержал президент. После этого мы смогли начать кардинально менять „отдых дикаря“ в лесу на культурный, наполненный содержанием. Это очень добрая и важная традиция для детей — семейный отдых, велосипеды, эстафеты, прогулки, различные мероприятия, которые мы стараемся предложить. С удовольствием люди в них участвуют. Это очень приятно», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что реализация проектов по благоустройству продолжится в Подмосковье. Сейчас идет обновление малых и больших городов. Местные жители высоко оценивают работы.

Коммунальные системы

Не менее важная тема, которую затронул Воробьев в интервью, — коммунальные системы. Минувшая зима выявила слабые места в ряде городов. Поэтому было принято решение о запуске двух магистральных проектов.

«Первый — это региональные инвестиции, порядка 12 миллиардов за это лето освоим в части замены сетей и модернизации котельных. Вторая магистраль — это концессия с „Газпромом“. Она сопоставима, такая же сумма, также инвестируется в наши котельные, наши сети. Это позволит в течение следующих трех лет заменить сети там, где они безнадежно устарели», — указал губернатор.

Специалисты уже провели испытания и установили проблемные участки. Воробьев также поблагодарил отечественные компании за материалы и строительные ресурсы и выразил уверенность, что все работы будут завершены к зимнему сезону.

Здравоохранение

Отдельное внимание Воробьев уделил системе здравоохранения, которая продолжает совершенствоваться в Московской области. Для привлечения новых специалистов действуют различных программы поддержки, включая компенсацию оплаты жилья.

«Все, что касается капремонта и школ, и поликлиник, и социальных учреждений, — у нас крейсерская скорость. Каждый год мы находим средства на постоянный капитальный ремонт. Жизнь идет. И очевидно, что рядом с новой построенной школой и поликлиникой, когда учреждение аналогичного назначения, но 30-40-летней давности, это режет глаз. Мы это понимаем, поэтому программа будет стабильно реализовываться в Московской области», — подытожил Воробьев.

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