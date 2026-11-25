Сегодня 20:31 «Все у вас получится!». Воробьев и Чернышенко поздравили МФТИ с 80-летием Губернатор Воробьев поздравил МФТИ с 80-летием и наградил сотрудников вуза Фото: Екатерина Агеева / Пресс-служба губернатора Московской области Эксклюзив

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Лидерство российского образования по-прежнему удерживает Московский физико-технический институт в Долгопрудном. Поздравить знаменитый вуз с 80-летием приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев, помощник президента России Андрей Фурсенко и заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко.

«Очень приятно поздравить сегодня весь дружный коллектив легендарного МФТИ с юбилеем. Наверное, самым заметным и успешным проектом, который мы реализовали вместе, стал Физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Каждый год в Долгопрудный приезжают ребята из всех уголков нашей страны», — сказал глава Московской области Андрей Воробьев. Он обратил внимание, что родители отправляют своих детей, чтобы они жили и учились здесь, чтобы их наставляли лучшие преподаватели, которые разбираются в технологиях. Построить само здание несложно, но когда выстроено настоящее партнерство, это вызывает огромное уважение. «Именно за такое сотрудничество я хочу сказать вам спасибо. Мы часто бывали на Физтехе, наблюдали за работой в лабораториях. И главное мерило в них — даже не само оборудование, а энергия, которая там чувствуется. Очень приятно видеть, что у ребят есть цели, задачи, амбиции. Желаю, чтобы каждый юбилей мы могли приводить новые примеры прорывных проектов и стартапов, которые делают нашу любимую страну сильнее», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Екатерина Агеева / Пресс-служба губернатора Московской области

Какие награды получили сотрудники МФТИ На торжественной церемонии Андрей Воробьев вручил сотрудникам Физтеха региональные награды. Председатель совета по науке МФТИ Николай Кудрявцев получил орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Ректор университета Дмитрий Ливанов удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского. Почетную грамоту губернатора Московской области получил проректор по капитальному строительству Александр Ланчаков. Благодарности губернатора Московской области получили семь человек: старший научный сотрудник — заведующий лабораторией структурного анализа и инжиниринга мембранных систем Иван Гущин;

специалист кафедры фундаментальных основ газового дела Александр Кузнецов;

заведующий лабораторией 2 курса учебно-методического центра кафедры общей физики Татьяна Сидоренко;

доцент кафедры общей физики Дмитрий Александров;

доцент учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук Юрий Волков;

профессор кафедры информатики и вычислительной математики Василий Голубев;

доцент кафедры теоретической физики имени Л. Д. Ландау Александр Григорьев.

Фото: Екатерина Агеева / Пресс-служба губернатора Московской области

«От всей души всех поздравляем с юбилеем! Отмечаем несомненные успехи и поступательное развитие. Действительно, здесь учатся талантливые ребята, победители олимпиад — мы вами очень сильно гордимся. Спасибо ректору Дмитрию Ливанову и команде, что воспитываете блестящие умы. Так держать! Все только начинается, впереди вас ждет славная дорога, длинный путь. Все у вас получится!» — подчеркнул в выступлении зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. Как развивался Физтех Создателями Физтеха были ученые мирового масштаба — великие Капица, Ландау и Семенов. Им удалось сформировать уникальную систему подготовки. Эта программа объединила глубокую теорию с исследованиями, экспериментами и реальными научными задачами. Сегодня в МФТИ учатся около 9,5 тысячи студентов и аспирантов. Среди них — 1200 выпускников подмосковных школ. В вузе работают 120 базовых кафедр, их открыли вместе с ведущими научными организациями и технологическими компаниями. «Когда 80 лет назад был создан физико-технический факультет МГУ, это было не рождение стен, не рождение места — родилась новая педагогическая идея. А через пять лет она воплотилась в Московском физико-техническом институте. Идея состояла в объединении фундаментальной науки и инженерного образования», — рассказал ректор вуза Дмитрий Ливанов. Он добавил, что смысл системы Физтеха прост: студент учится не по учебникам, а выполняя реальную исследовательскую работу. Работая рядом с настоящими учеными-инженерами, он сам становится настоящим ученым-инженером.

Фото: Екатерина Агеева / Пресс-служба губернатора Московской области

«Эта концепция оказалась не просто удивительно результативной, но и устойчивой: Физтех сохранил свой потенциал, несмотря на все те изменения, через которые прошла наша страна. За всем этим стоят люди, и сегодня хочу сказать слова благодарности всему нашему большому физтеховскому сообществу, нашим преподавателям и исследователям, которые не просто работают на самом высоком уровне, но и находят время для наставничества, для работы с молодежью, формируя новое поколение», — объяснил Дмитрий Ливанов.

Фото: Екатерина Агеева / Пресс-служба губернатора Московской области

Что дал России МФТИ Знания физтеховцев в разные годы позволили развивать атомную отрасль, авиацию и космонавтику. Сегодня МФТИ продвигает технологии искусственного интеллекта, микроэлектронику, беспилотные системы, квантовые и биомедицинские технологии. В 2025 году в вузе заработал «Центр перспективной микроэлектроники». Его команда создает решения в микро- и наноэлектронике на основе передовых функциональных материалов. Эти разработки нужны для выпуска отечественных процессоров, электронной памяти, сенсоров и других компонентов. В том же году Физтех выиграл конкурс федерального проекта «Искусственный интеллект» и открыл Исследовательский центр агентных систем ИИ. Не менее значим и другой проект МФТИ, инновационный центр «Долина Физтеха». На этой площадке ученые и предприниматели будут вместе разрабатывать передовые технологии и запускать новые производства.

Фото: Александра Степанова / Пресс-служба губернатора Московской области

Бизнес сможет работать рядом с исследователями, тестировать свои решения и быстрее внедрять их на практике. Подмосковье поможет построить для центра инфраструктуру — проложит инженерные коммуникации и дороги, а также даст резидентам налоговые льготы. На факультете аэромеханики и летательной техники вместе с концерном «Алмаз-Антей» работает Передовая инженерная школа. Она готовит кадры и решает научно-технические задачи в радиолокации, радионавигации и программной инженерии. Так вуз продолжает многолетнюю связь с авиационной наукой и промышленностью Московской области.

Фото: Екатерина Агеева / Пресс-служба губернатора Московской области

Как обучают в МФТИ и Физтех-лицеях В том же Долгопрудном развивается и Физтех-лицей имени П. Л. Капицы. Он открылся в 2014 году и стал одним из флагманов образования всего региона. В 2026 году лицей вошел в тройку лидеров России по конкурентоспособности выпускников. В направлении «Технические, естественно-научные направления и точные науки» он занял первое место. Этот уровень подтверждают победы учеников. Прошедшим летом лицеисты выиграли три золотые медали на Международной олимпиаде по физике в Колумбии. В финале Всероссийской олимпиады школьников по физике ребята взяли восемь побед и 24 призовых диплома, а также получили пять призовых дипломов по математике. В лицее глубокая теория идет рука об руку с практикой. Школьники ставят эксперименты, занимаются в лабораториях и обсуждают свои идеи с учеными МФТИ. В Технопарке учащиеся осваивают робототехнику, моделирование и беспилотные системы. При Физтех-лицее также работает центр естественно-научного образования «Спектр». Проект стартовал с программы по физике для 750 ребят из 30 школ. В этом учебном году он охватит уже более 40 школ и 1750 учеников.

Фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, центр усиливает подготовку по химии и биологии: для школьников проводят экспериментальные интенсивы и онлайн-занятия, учителям помогают разбирать сложные материалы. В Московской области профильные предпрофессиональные 10-11 классы работают в 98% школ. В них учатся больше 65 тысяч старшеклассников. Учащиеся получают практические навыки и углубленно изучают предметы по восьми направлениям: агротехнологическому, инженерному, ИТ, медиа, медицинскому, предпринимательскому, психолого-педагогическому и кадетскому. В этом учебном году число таких классов выросло с 2,5 до 3,5 тысячи. Сам МФТИ курирует 167 предпрофильных классов по физике и математике в шести округах и помогает педагогам с методикой.