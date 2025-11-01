Сегодня 11:26 Воробьев: движение по еще одному участку М-9 «Балтия» запустят до конца года 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Движение по участку трассы М-9 «Балтия» от Волоколамска до границы с Тверской областью запустят до конца года. Благодаря дополнительным полосам жители смогут еще быстрее перемещаться между регионами. На дороге установят светофоры, шумозащитные экраны и фонари, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Трасса М-9 «Балтия» связывает Подмосковье с северо-западными регионами, в том числе с Тверской и Смоленской областями. «Большое количество отдыхающих, туристов и жителей Шаховской, Волоколамска пользуются этой трассой. Реконструкция предполагает качество, безопасность, четыре полосы, разделенные потоки, удобство. Люди экономят время, это способствует появлению новых предприятий, что тоже очень важно для развития нашего любимого Подмосковья», — сказал глава региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Движение на 40-километровом участке от Волоколамска до границы уже временно запускали ко Дню Победы, чтобы жители могли быстро и удобно добраться до Ржевского мемориала Советскому Солдату. Сейчас часть полос используют, чтобы полностью не перекрывать движение по дороге. «Хочу поблагодарить „Центравтомагистраль“. Они работают так, что движение не перекрывается. Это требует особого профессионализма. Потому что и грузовое, и легковое сообщение довольно большое, дорога загружена. И то, что сегодня идет активная реконструкция без остановки эксплуатации существующей трассы, очень важно», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В сутки по этому отрезку трассы проезжают около 17 тысяч машин. С таким потоком двухполосная дорога не справлялась, поэтому ее решили расширить. Работы уже провели на участке со 139-го по 158-й километр. Благодаря этому время пути от Шаховской до Волоколамска сократилось до 25 минут. Теперь дополнительные полосы запустят от 118-го до 139-го километра.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сейчас на участке укладывают дорожные одежды, обустраивают систему водоотвода. Круглосуточно там трудятся более 250 спецмашин и 600 человек. «Большое внимание уделяется вопросу повышения безопасности дорожного движения, в том числе за счет разделения транспортных потоков и устройства разворотных петель. Компания-подрядчик идет в графике», — рассказал врио начальника «Центравтомагистрали» Денис Абрамов. На участке установят светофоры, шумозащитные экраны, систему освещения и автобусные остановки. В рамках проекта капремонта М-9 «Балтия» на трассе появится восемь разворотных петель. Движение на всех четырех полосах запустят до января, а полностью работы завершат уже в следующем году.