Военный комиссар Подмосковья рассказал об особенностях этого осеннего призыва

Военком Астахов: в Московской области уже призвали более тысячи человек

В Подмосковье стартовала осенняя призывная кампания. Где хотят служить молодые люди и какие появились нововведения в интервью 360.ru рассказал военный комиссар Московской области Алексей Астахов.

По его словам, призывная кампания проходит организованно, уже призвали более тысячи молодых людей из Подмосковья. Однако важно не количество, а качество будущих защитников Родины.

«Качество — это ребята, которые получили военно-учетные специальности, например, водитель категории С. Качество — это ребята, которые оформили допуски и могут быть ознакомлены со сведениями, составляющие государственную тайну», — рассказал Астахов.

Он отметил, что одна из главных задач призывной комиссии — распределить молодых людей так, чтобы им было интересно служить. У ребят есть и свои предпочтения.

«В основном, это желание по месту службы. Ребята и особенно их родители очень сильно переживают и хотят, чтобы их дети служили как можно ближе к дому. Но хочу сказать, что те, кто служили от дома дальше, приходят более удовлетворенные от того, как прошла их служба», — пояснил Астахов.

Он рассказал подробно об алгоритме действий при получении повестки.

«Повестки будут приходить по-старому — в бумажном виде или заказным письмом. То есть либо сотрудник военкомата под личную роспись вручает повестку в бумажном виде, либо сотрудник почтового отделения под роспись заказным письмом. В повестке написаны дата и время прибытия в военкомат, а там сотрудники уже направят в нужные кабинеты», — пояснил Астахов.

Астахов также рассказал и о нововведениях осенней призывной кампании. В этом году призывники могут обжаловать решение призывной комиссии.

«Раньше гражданин писал заявление в военкомат и обжаловал решение призывной комиссии. Теперь у него такой возможности нет. Он может это сделать через „Госуслуги“ и в МФЦ, подав письменное заявление. Например, призывник не согласен с решением призывной комиссии и подает жалобу где указывается, с чем и почему он не согласен, прикладывая определенные документы. Через „Госуслуги“ на ответ уйдет пять дней, через МФЦ — семь», — объяснил Астахов.

В военкомат можно прийти и с родителями, отметил военный комиссар.

«Можно даже сопроводить своего сына в часть, особенно если речь идет о Московской области. Некоторые родители приезжают, знакомятся с бытом, пробуют солдатскую кухню. Можно и поехать в другие регионы, но это уже за свой счет. Но есть и такая возможность, чаще всего родители с удовольствием приезжают на присягу», — заключил Астахов.

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