Вместе теплее: большой коллектив Мособлгаза встретил профессиональный праздник
Подмосковные газовики собрались вместе на площадке Одинцовского волейбольного центра, чтобы встретить День работников нефтяной и газовой промышленности. Поздравить Мособлгаз приехал вице-губернатор и министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
«Наша сфера — добычи, поставки, распределения и сбыта газа — самая передовая в Российской федерации. Хочу поблагодарить мощнейший коллектив нашего промышленного производства Московской области — по технологиям, производительности труда, IT: тот коллектив, который есть у вас, может реализовать действительно любые задачи. Отмечу, Московская область выполнила 10% президентского проекта по догазификации от объема всей страны — это все благодаря вам, подмосковным газовикам! Я очень хочу пожелать в этот праздник, чтобы тот коллектив, который сейчас есть, молодел, расширялся и развивался. Спасибо вам, с праздником!»
Волейбольный центр превратился в концертный зал, на улице организованы интерактивные площадки с конкурсами для взрослых и детей: традиционно День газовика для Мособлгаза — это семейный праздник. Но в этом году на церемонии награждения в честь Года Семьи особенно отмечены династии, в которых профессия газовика стала преемственной и передается из поколения в поколение.
«Сила Мособлгаза в его династийности, в его основательности. Многие поколения газовиков строили, строят и будут строить газовые сети Подмосковья, подавая пример всем остальным. У нас есть даже династия из 5 поколений. Многие династии пришли сегодня на праздник со своими маленькими детьми — нашим будущим. Дорогие друзья, позвольте от всего сердца поздравить наш коллектив с профессиональным праздником! Бережем Мособлгаз и развиваем его для будущих поколений!», — сказал депутат Мособлдумы, член совета директоров АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.
Напомним, сегодня в Мособлгазе трудятся более 10 тысяч работников. Предприятие эксплуатирует газораспределительную сеть протяженностью 59 тысяч километров и ежегодно реализует свыше 16 миллиардов кубометров природного газа.
Мособлгаз обслуживает 2,8 миллиона квартир и частных домовладений. Ежегодно абонентская сеть прирастает благодаря газификации новых населенных пунктов и строительству новых газопроводов.
«Дорогие коллеги, нам есть, чем гордиться: мы действительно сильнейшая компания Подмосковья — все это благодаря вашей ежедневной самоотверженной работе, профессионализму и преданности своему делу. Каждый выполняет свои задачи добросовестно — я крайне благодарен вам, что мы работаем в одной команде и приносим пользу людям. Впереди нас ждут новые вызовы — я уверен, что единой командой мы справимся! Хочу вам пожелать счастья, здоровья, успехов, безаварийной работы!», — поздравил коллектив генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.