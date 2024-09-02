Вместе теплее: большой коллектив Мособлгаза встретил профессиональный праздник

«Наша сфера — добычи, поставки, распределения и сбыта газа — самая передовая в Российской федерации. Хочу поблагодарить мощнейший коллектив нашего промышленного производства Московской области — по технологиям, производительности труда, IT: тот коллектив, который есть у вас, может реализовать действительно любые задачи. Отмечу, Московская область выполнила 10% президентского проекта по догазификации от объема всей страны — это все благодаря вам, подмосковным газовикам! Я очень хочу пожелать в этот праздник, чтобы тот коллектив, который сейчас есть, молодел, расширялся и развивался. Спасибо вам, с праздником!»

Волейбольный центр превратился в концертный зал, на улице организованы интерактивные площадки с конкурсами для взрослых и детей: традиционно День газовика для Мособлгаза — это семейный праздник. Но в этом году на церемонии награждения в честь Года Семьи особенно отмечены династии, в которых профессия газовика стала преемственной и передается из поколения в поколение.