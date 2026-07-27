«Влияет на качество жизни». Воробьев — об обновлении котельных в Пушкино
Андрей Воробьев: 5 котельных обновят в Пушкино в этом году
В этом году в Пушкино капитально отремонтируют пять котельных и заменят девять участков теплосети. Один из объектов посетил губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил о масштабной программе, которую реализуют в регионе, а также о цифровизации ЖКХ.
Андрей Воробьев приехал в котельную «7 квартал» на улице Толмачева в Ивантеевке. Работы там уже завершили. Объект обеспечивает теплом 35 жилых домов и социальные учреждения. Всего — более шести тысяч человек.
«В обновленной котельной и внутри, и снаружи все выглядит гармонично. Конечно, все, что касается датчиков, частотников, диспетчеризации, аварийных бригад, — это важные слагаемые успешной работы. Понятно, что после теплоисточника идут магистральные, а потом еще распредсети. Это все влияет на качество жизни», — подчеркнул губернатор.
В котельной заменили три котла, насосы, системы водоподготовки, теплообменники, аккумуляторные баки и другое оборудование. В самом здании привели в порядок фасад, кровлю и окна.
«Котельная стала более экономично расходовать энергию, полностью обновили систему химической водоподготовки: автоматически переходит с одного фильтра на другой. Раньше здесь посменно работали восемь операторов и аппаратчики», — рассказал гендиректор АО «Ивантеевская теплосеть» Вячеслав Эйхман.
От котельной до дома №16 по улице Смурнякова также заменили участок теплосети протяженностью 1,3 километра. Он обеспечивает теплом 4,6 тысячи человек.
В котельных по всему Подмосковью активно вводят цифровой контроль.
«Сейчас же внедряем датчики, искусственный интеллект, цифровые технологии. Это дает преимущество, и мы заранее можем видеть проблемные участки. Все это очень важно. Там нет людей, они сидят в комфортных условиях в диспетчерской, где видят все, что происходит в котельных в городском округе», — отметил Воробьев.
Капитальный ремонт также провели в двух котельных в Ивантеевке. В пгт Лесном, поселке Зеленый Городок, пгт Софрино и Ивантеевке обновили семь участков теплосетей. По завершении работ каждый участок благоустроили: привели в порядок тротуары и газоны.
«В Пушкино мы вкладывали большие деньги два года подряд. У нас в каждом муниципалитете идет активная работа. Наша задача — готовить сани летом, чтобы зимой было тепло, было надежное электро- и водоснабжение. Важно не упустить время, отопительный сезон наступит быстро», — добавил губернатор.
В работе находятся еще шесть объектов, включая котельные в поселке Лесном на улицах Октябрьской и Ленина. Всего мероприятия охватят почти 58 тысяч жителей и 37 социальных учреждений.