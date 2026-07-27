27 июля 2026 17:26 «Влияет на качество жизни». Воробьев — об обновлении котельных в Пушкино Андрей Воробьев: 5 котельных обновят в Пушкино в этом году Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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В этом году в Пушкино капитально отремонтируют пять котельных и заменят девять участков теплосети. Один из объектов посетил губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил о масштабной программе, которую реализуют в регионе, а также о цифровизации ЖКХ.

Андрей Воробьев приехал в котельную «7 квартал» на улице Толмачева в Ивантеевке. Работы там уже завершили. Объект обеспечивает теплом 35 жилых домов и социальные учреждения. Всего — более шести тысяч человек. «В обновленной котельной и внутри, и снаружи все выглядит гармонично. Конечно, все, что касается датчиков, частотников, диспетчеризации, аварийных бригад, — это важные слагаемые успешной работы. Понятно, что после теплоисточника идут магистральные, а потом еще распредсети. Это все влияет на качество жизни», — подчеркнул губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В котельной заменили три котла, насосы, системы водоподготовки, теплообменники, аккумуляторные баки и другое оборудование. В самом здании привели в порядок фасад, кровлю и окна. «Котельная стала более экономично расходовать энергию, полностью обновили систему химической водоподготовки: автоматически переходит с одного фильтра на другой. Раньше здесь посменно работали восемь операторов и аппаратчики», — рассказал гендиректор АО «Ивантеевская теплосеть» Вячеслав Эйхман. От котельной до дома №16 по улице Смурнякова также заменили участок теплосети протяженностью 1,3 километра. Он обеспечивает теплом 4,6 тысячи человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В котельных по всему Подмосковью активно вводят цифровой контроль. «Сейчас же внедряем датчики, искусственный интеллект, цифровые технологии. Это дает преимущество, и мы заранее можем видеть проблемные участки. Все это очень важно. Там нет людей, они сидят в комфортных условиях в диспетчерской, где видят все, что происходит в котельных в городском округе», — отметил Воробьев. Капитальный ремонт также провели в двух котельных в Ивантеевке. В пгт Лесном, поселке Зеленый Городок, пгт Софрино и Ивантеевке обновили семь участков теплосетей. По завершении работ каждый участок благоустроили: привели в порядок тротуары и газоны.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области