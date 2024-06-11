Сегодня 16:32 Весь туристический потенциал. Места отдыха в Подмосковье показали на форуме «Путешествуй!» Стенд Подмосковья открылся на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ в День России 0 0 0 Фото: Сергей Хакимов Подмосковье

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В День России на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ открылся мультимедийный стенд Московской области. Его посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Нам есть чем похвастаться — каждый год туристический поток в Подмосковье растет и сейчас уже достигает свыше 20 миллионов человек в год. И каждый турист для нас очень важен», — подчеркнул первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. Он выразил Чернышенко благодарность за поддержку, которую федеральное правительство оказывает Московской области. Бронштейн напомнил, что в регионе действует большая программа субсидирования по развитию глэмпингов. Это означает, что Подмосковье привлекает еще больше туристов.

Фото: Сергей Хакимов

Московская область — один из лидеров национального туристического рейтинга. В 2023 году регион посетили более 23 миллионов человек. Многих путешественников привлекает культурно-развлекательная программа. В 2024 году уже состоялись традиционные проекты «Мелиховская весна», «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», проходят концерты и представления в рамках фестивалей «Город танцует в парках» и «Мотофристайл». Впереди — фестиваль Чайковского в Клину, «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Горки Ленинские», «Достоевский» в Зарайске, «Учитель и ученики» в Ногинске. Запуск программы «Лето в Подмосковье» уже стало традицией. Помимо музыкальных, литературных и театральных событий, туристов ждут комфортные места отдыха: отели, глэмпинги, пляжи, парки. «На нашем стенде в рамках форума „Путешествуй!“ мы показываем весь туристический потенциал Московской области: что можно посетить, куда поехать. Все эти объекты также представлены на главном туристическом портале Подмосковья», — рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов. В центре экспозиции — медиакуб, презентующий туристические маршруты и места для досуга на лето в формате 3D. Рядом расставлены шезлонги, плетеная мебель и сапборды, создающие атмосферу уюта и пляжного отдыха.

Фото: Сергей Хакимов

На протяжении всей работы форума на стенде будут представлены экскурсионные программы от муниципалитетов Московской области. К примеру, в День России посетителям рассказали про Коломну, среди них разыграли экскурсии и сувениры с помощью трамвайных билетиков. «Мы сегодня вспомнили, как считается счастливый билет. Потому что у нас в городе трамвая нет, а в Коломне он еще ходит. Было очень интересно принять участие во всех активностях», — поделилась посетительница Елена из Фрязина. Четвертый российский туристический форум «Путешествуй!» проходит на ВДНХ с 12 по 16 июня в рамках выставки-форума «Россия». Организаторы подготовили насыщенную деловую и развлекательную программы. А на стенде Подмосковья в 75-м павильоне ВДНХ к Дню России устроили тематические мастер-классы и викторины.

Фото: Сергей Хакимов

Кроме того, на сайте выставки идет голосование за лучший стенд. Поддержать свой регион можно, зарегистрировавшись на портале, выбрав на карте, например, Московскую область, отметив галочками номинации и нажав «Проголосовать».