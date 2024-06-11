Подмосковье представит стенд на российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет на ВДНХ с 12 по 16 июня. Подмосковье также примет участие в мероприятии и представит стенд с информацией о туристическом потенциале региона.

В день открытия 12 июня состоится пленарная сессия на тему «Международный туризм. Россия и мир». В ней примут участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития России Максим Решетников.

В этом году в форуме также примут участие представители Китая, Ирана, Саудовской Аравии и других стран. В рамках программы пройдут мероприятия на тему инвестиций, развития инфраструктуры, технологий и многого другого.

Также для гостей форума организуют туристический фестиваль с гастрономическими презентациями, мастер-классами, встречами с путешественниками и выступлениями творческих коллективов. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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