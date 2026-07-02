Вебинар о получении субсидий для бизнеса провели в Подмосковье

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки региона провели обучающий вебинар, посвященный получению субсидий для бизнеса. Главной темой встречи стали условия предоставления финансовой поддержки, требования к отчетности и причины, по которым предпринимателям впоследствии может потребоваться вернуть полученные средства.

Поводом для проведения вебинара стали регулярные обращения представителей бизнеса, которые после получения субсидий сталкиваются с требованиями о возврате средств из-за нарушения условий соглашения, несвоевременной отчетности или ошибок в документах.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев рассказал о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В их числе — субсидии на модернизацию производства, приобретение промышленного оборудования, лизинг, развитие социальных предприятий, продвижение товаров на маркетплейсах и развитие бизнеса по франшизе.

Участникам напомнили, что для получения большинства субсидий компания должна соответствовать установленным требованиям: вести деятельность в Подмосковье, не иметь процедуры банкротства и значительной налоговой задолженности, выполнить обязательства по ранее полученной поддержке и предоставить полный пакет документов.

Для программ, связанных с приобретением оборудования, предусмотрены дополнительные условия, включая требования к самому оборудованию и подтверждение понесенных расходов.

Спикер также разъяснил, что все этапы взаимодействия с министерством — от подачи заявки до заключения соглашения и сдачи отчетности — проходят в электронном виде через региональные цифровые сервисы. При этом после получения субсидии предприниматели обязаны подтверждать достижение установленных результатов и своевременно предоставлять отчетность.

Отдельное внимание уделили последствиям нарушения условий соглашения. Основанием для возврата средств могут стать недостижение целевых показателей, непредставление отчетности, ликвидация компании или иные нарушения. После подписания соглашения изменить его условия или скорректировать показатели нельзя.

В случае принятия решения о возврате субсидии средства необходимо перечислить в бюджет в течение 30 дней после получения соответствующего требования. Размер возврата зависит от степени невыполнения обязательств, а за нарушение сроков отчетности предусмотрены дополнительные штрафные санкции.

В завершение вебинара предпринимателям рекомендовали еще до подачи заявки внимательно оценивать не только возможность получения субсидии, но и готовность выполнить все предусмотренные соглашением обязательства, чтобы избежать финансовых рисков в будущем.