Сегодня 14:22 «Важный логистический узел». Турецкая компания выбрала Подмосковье для завода электротехники Андрей Воробьев: турецкая компания откроет завод электротехники в Дмитрове 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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Завод электротехнического оборудования построят в Дмитровском округе. Соглашение о реализации проекта подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и член совета правления, генеральный директор компании Tbloc Elektrik Elektronik Али Саваш Ялчин.

Президент России Владимир Путин ранее завил о необходимости развития инновационных отраслей промышленности, поэтому власти Подмосковья направляют масимальные усилия на поддержку предприятий технологического суверенитета. «Для этого мы, в том числе, строим восемь государственных индустриальных парков со всей необходимой инфраструктурой для быстрого запуска производства», — подчеркнул Андрей Воробьев. Компания Tbloc Elektrik Elektronik в следующем году планирует запустить в Дмитровском округе предприятие, где будут выпускать клемнные блоки, реле, и другое оборудование. Производить на заводу будут и позиции, которые сейчас в России не выпускают.

Фото: Александра Степанов 1/4 2/4 3/4 4/4

«Он разместится в Государственном индустриальном парке „Ключ“ в Дмитровском округе. Турецкая компания станет первым иностранным производством на этой площадке. Планируемые инвестиции — два миллиарда рублей», — пояснил губернатор. Продукцию можно будет использовать в пищевой промышленности, водоочистке, а также в сфере энергетики, нефтегазовой, железнодорожной и других отраслях.

Внутренний рынок сможет полностью обеспечить половина выпускаемых товаров, а оставшуюся часть будут импортировать в Белоруссию, Узбекистан, Казахстан и Киргизию. «Московская область имеет наиболее удобное расположение для ведения бизнеса на всей территории Российской Федерации, а также является важным логистическим узлом для взаимодействия со странами ЕАЭС. При поддержке регионального правительства мы оперативно проработали все вопросы и уже дали старт проекту», — уточнил Али Саваш Ялчин. Первый этап строительства завода площадью три тысячи квадратных метров планируют завершить к февралю-марту 2026 года, после чего начнется выпуск первой продукции. «В ближайшие несколько лет площадь завода будет увеличена до 10 тысяч квадратных метров, а количество рабочих мест — с 50 человек на начальном этапе до 100-200», — заключил Ялчин.