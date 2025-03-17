«Важно быть во всеоружии». Пожароопасный сезон начнется в Подмосковье 20 марта
Глава Комлесхоза Агулов: пожароопасный сезон начнется в Подмосковье 20 марта
В этом году пожароопасный сезон в Подмосковье начнется раньше обычного из-за аномально теплой зимы. Профильные службы активно ведут подготовку и закупают новую технику. О том, как в регионе устроена система тушения лесных пожаров, губернатору Андрею Воробьеву рассказал глава Комлесхоза Евгений Агулов.
Около 43% территории Московской области приходится на леса, а в ряде территорий расположены торфяники. Все это создает большой запрос на безопасность и грамотный уход, отметил губернатор.
«Важно быть во всеоружии и четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал он.
В рамках подготовки к пожароопасному сезону в Подмосковье увеличили количество специалистов до 1,2 тысячи человек, а также закупили 91 новую машину. В этом году лесопожарные станции получат еще 24 автомобиля, среди которых будут тракторы, автоцистерны, лесопатрульные комплексы и другая техника.
«За счет оптимизации подведомственных учреждений добавили 739 человек к лесным пожарным. Если раньше это были инспекторы, которые принимали только первичные меры пожаротушения, то сейчас это полноценные пожарные», — сказал Евгений Агулов.
В прошлом году в Подмосковье обновили четыре лесопожарные станции в Наро-Фоминске, Чехове, Раменском и Орехово-Зуеве. Еще одну построили в Балашихе. В будущем капитальный ремонт проведут еще на 28 объектах. Два из них — в Дмитрове и Талдоме — приведут в порядок в этом году.
Особое внимание в Подмосковье уделяют торфяным участкам. Их общая площадь составляет 250 тысяч гектаров. Самые опасные территории обводнены. Специалисты постоянно следят за уровнем воды и анализируют местность при помощи дронов с тепловизорами.
Для профилактики возникновения пожаров в Подмосковье обустраивают зоны для пикников. Из них 169 — в парках и лесопарках, еще 1076 — в лесничествах. В планах обустроить такие места рядом с водоемами и в других точках.
«Для предупреждения преднамеренных поджогов наши сотрудники будут использовать, мобильное приложение „Народная дружина Подмосковья“ при поддержке ГУРБ. В нем фиксируются подозрительные предметы, оставленный транспорт, и соответствующие службы выезжают на реагирование», — добавил Евгений Агулов.