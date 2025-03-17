«Важно быть во всеоружии». Пожароопасный сезон начнется в Подмосковье 20 марта

В этом году пожароопасный сезон в Подмосковье начнется раньше обычного из-за аномально теплой зимы. Профильные службы активно ведут подготовку и закупают новую технику. О том, как в регионе устроена система тушения лесных пожаров, губернатору Андрею Воробьеву рассказал глава Комлесхоза Евгений Агулов.

Около 43% территории Московской области приходится на леса, а в ряде территорий расположены торфяники. Все это создает большой запрос на безопасность и грамотный уход, отметил губернатор.

«Важно быть во всеоружии и четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал он.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в Подмосковье увеличили количество специалистов до 1,2 тысячи человек, а также закупили 91 новую машину. В этом году лесопожарные станции получат еще 24 автомобиля, среди которых будут тракторы, автоцистерны, лесопатрульные комплексы и другая техника.