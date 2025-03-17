Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к пожароопасному сезону в Подмосковье

Подготовка к пожароопасному сезону продолжается в Подмосковье. В этом году он начнется раньше обычного — 20 марта. О подготовке профильных служб рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Свыше 40% территории Подмосковья занимают леса, в том числе торфяные участки. Из-за теплой зимы в этом году пожароопасный сезон начнется раньше, поэтому он требует особо оперативной подготовки.

«Из-за малоснежной и аномально теплой зимы в этом году пожароопасный сезон в Подмосковье открывается достаточно рано — 20 марта. Важно быть во всеоружии и четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что важно выработать четкие алгоритмы работы и администрирования процессов, а также уделить особое внимание торфяникам.