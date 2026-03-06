В Подмосковье успешно трудоустраиваются практически все выпускники колледжей

В Подмосковье практически все выпускники колледжей, более 95%, трудоустраиваются на предприятия. Такими данными поделилась депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова. Она также напомнила, что в регионе активно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», направленный на ускорение подготовки кадров под запросы рынка и обеспечение трудоустройства выпускников.

Укрепление кадрового потенциала страны — одно из важных направлений народной программы «Единой России»

«Этот проект направлен на то, чтобы у учащихся системы профессионального образования были реальные возможности получить профессию. Сегодня Московская область входит в топ-5 регионов по участию в данном проекте — у нас к нему присоединились 38 колледжей и два вуза. По результатам 2025 года процент трудоустройства участников проекта составляет почти 97%. Для нашей страны это высокий показатель. Напомню, переход на современную отраслевую модель подготовки рабочих кадров включен в народную программу „Единой России“», — рассказала Лидия Антонова.

За последние три года количество заявлений на поступления в колледжи Московской области увеличилось на 65%. Например, в 2025 году в подмосковные колледжи подали 126,5 тысячи заявлений — на 50 тысяч больше, чем в 2022 году.

Кроме того, с 2022 года по региональной программе «Кадры для импортозамещения» производственную практику прошли более 19 тысяч студентов колледжей, из которых свыше 7,5 тысячи успешно трудоустроились.

Одним из участников программы «Профессионалитет» является авиационная корпорация «Рубин». Она разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники российского производства. С 2023 года предприятие участвует в программе совместно с подмосковным колледжем «Энергия».

Например, выпускник «Энергии» Александр Хан успешно трудоустроен в «Рубине» — мастером производственного обучения. При этом в корпорацию он попал уже в конце второго курса — по индивидуальному учебному плану.

«Я работаю на предприятии с лета 2023 года. Сначала был учеником оператора станков, в дальнейшем получил четвертый разряд, а затем и должность», — рассказал Александр.