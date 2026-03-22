Сегодня 13:06 Прописка за 8 дней: в Подмосковье упростили и ускорили процедуру регистрации

МФЦ Московской области первыми в России внедрили новую технологию регистрационного учета. Процедура стала проще и быстрее благодаря переходу на систему межведомственного электронного взаимодействия с МВД. Как получить прописку в регионе, какие документы нужны и куда обращаться — в материале 360.ru

Прописка в Подмосковье за восемь дней Оформление регистрации по месту жительства или пребывания в Московской области займет не более восьми дней, сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник. «Необходимо просто обратиться в офис „Мои документы“ того муниципалитета, где планируете прописаться. Благодаря новому механизму межведомственного взаимодействия данные будут переданы в МВД автоматически», — подчеркнула она.

После получения ответа от ведомства специалист МФЦ сам поставит штамп в паспорт или выдаст свидетельство. Надежда Куртяник министр госуправления, ИТ и связи Московской области

Ключевым новшеством стал переход на электронный обмен данными, который заменил бумажную передачу документов между МВД и МФЦ. Это сократило срок предоставления услуги на два рабочих дня. Штамп в паспорте ставят в центрах государственных услуг и заверяют синей печатью в МФЦ. Оформить регистрацию можно во всех центрах «Мои документы» Подмосковья.

Чтобы оформить регистрацию, понадобятся: заявление о регистрации по месту жительства;

паспорт гражданина России;

документ — основание для вселения в жилище, права на которое не зарегистрированы ЕГРН;

письменное согласие о вселении от проживающих совместно лиц, наймодателя и других участников долевой собственности (при необходимости);

акт органа опеки и попечительства о назначении законного представителя (при установлении опеки или попечительства);

документ, подтверждающий полномочия заявителя (при необходимости);

документ о праве собственности на жилье (по желанию).

Как оформить временную регистрацию в Подмосковье Временная регистрация в Подмосковье понадобится тем, кто прибыл из других регионов на срок более 1,5 месяца. При этом жителю Москвы не нужно оформлять документ, например при переезде в область. Регистрацию по месту пребывания производят без снятия с учета по месту жительства. Временная прописка оформляется на срок от полугода до пяти лет, услуга бесплатная. Это нужно, чтобы прикрепиться к поликлинике, записать ребенка в школу, секцию или кружок, оформить его в детсад, прикрепиться к военкомату и в других случаях.

Какие документы понадобятся Чтобы получить временную регистрацию, потребуются: документ, удостоверяющий личность заявителя;

заявление о регистрации по месту пребывания;

документы, подтверждающие основания для временного проживания (договор найма/поднайма; заявление лица, предоставившего жилое помещение);

паспорт владельца жилого помещения, куда осуществляется регистрация;

документ, подтверждающий право на владение/пользование этим жильем (предоставляет хозяин помещения).

Образцы заявлений опубликованы на сайте «Госуслуги». Дети младше 14 лет не регистрируются отдельно — их вписывают к законному представителю.

Куда обратиться С пакетом документов следует обратиться в МФЦ или территориальное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД. После этого в течение трех рабочих дней заявитель получит свидетельство о регистрации по месту пребывания по утвержденной форме. Подать заявку можно и онлайн на сайте или через приложение «Госуслуги». После заполнения заявления в электронном виде придется лично посетить подразделения ГУ МВД по вопросам миграции. Соответствующее оповещение придет по электронной почте. В течение трех дней после приглашения нужно будет предоставить оригиналы документов.

Как сняться с регистрационного учета в Подмосковье Для снятия с регистрации потребуются следующие документы: паспорт/свидетельство о рождении несовершеннолетних, не достигших 14‑летнего возраста;

заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства произвольной формы с указанием адреса выбытия;

лица, достигшие 14‑летнего возраста, заявление оформляют самостоятельно;

от имени лица, не достигшего 14‑летнего возраста, заявление подает его законный представитель и предоставляет документ, удостоверяющий личность и свидетельство о регистрации по месту жительства по форме № 8 (при наличии).

В случае снятия с регистрационного учета несовершеннолетнего гражданина необходимо предоставить согласия законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя) несовершеннолетнего гражданина. Заявление о снятии гражданина с регистрационного учета по месту жительства в связи со смертью может подать любое заинтересованное лицо, дополнительно предоставив свидетельство о смерти гражданина либо документ, выданный компетентным органом иностранного государства в удостоверение факта регистрации смерти.