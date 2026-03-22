Прописка за 8 дней: в Подмосковье упростили и ускорили процедуру регистрации

МФЦ Московской области первыми в России внедрили новую технологию регистрационного учета. Процедура стала проще и быстрее благодаря переходу на систему межведомственного электронного взаимодействия с МВД. Как получить прописку в регионе, какие документы нужны и куда обращаться — в материале 360.ru

Прописка в Подмосковье за восемь дней

Оформление регистрации по месту жительства или пребывания в Московской области займет не более восьми дней, сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Необходимо просто обратиться в офис „Мои документы“ того муниципалитета, где планируете прописаться. Благодаря новому механизму межведомственного взаимодействия данные будут переданы в МВД автоматически», — подчеркнула она.

После получения ответа от ведомства специалист МФЦ сам поставит штамп в паспорт или выдаст свидетельство.

Надежда Куртяник

министр госуправления, ИТ и связи Московской области

Ключевым новшеством стал переход на электронный обмен данными, который заменил бумажную передачу документов между МВД и МФЦ. Это сократило срок предоставления услуги на два рабочих дня.

Штамп в паспорте ставят в центрах государственных услуг и заверяют синей печатью в МФЦ. Оформить регистрацию можно во всех центрах «Мои документы» Подмосковья.

Чтобы оформить регистрацию, понадобятся:

Как оформить временную регистрацию в Подмосковье

Временная регистрация в Подмосковье понадобится тем, кто прибыл из других регионов на срок более 1,5 месяца. При этом жителю Москвы не нужно оформлять документ, например при переезде в область.

Регистрацию по месту пребывания производят без снятия с учета по месту жительства. Временная прописка оформляется на срок от полугода до пяти лет, услуга бесплатная.

Это нужно, чтобы прикрепиться к поликлинике, записать ребенка в школу, секцию или кружок, оформить его в детсад, прикрепиться к военкомату и в других случаях.

Какие документы понадобятся

Чтобы получить временную регистрацию, потребуются:

Куда обратиться

С пакетом документов следует обратиться в МФЦ или территориальное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД. После этого в течение трех рабочих дней заявитель получит свидетельство о регистрации по месту пребывания по утвержденной форме.

Подать заявку можно и онлайн на сайте или через приложение «Госуслуги». После заполнения заявления в электронном виде придется лично посетить подразделения ГУ МВД по вопросам миграции. Соответствующее оповещение придет по электронной почте.

В течение трех дней после приглашения нужно будет предоставить оригиналы документов.

Как сняться с регистрационного учета в Подмосковье

Для снятия с регистрации потребуются следующие документы:

В случае снятия с регистрационного учета несовершеннолетнего гражданина необходимо предоставить согласия законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя) несовершеннолетнего гражданина.

Заявление о снятии гражданина с регистрационного учета по месту жительства в связи со смертью может подать любое заинтересованное лицо, дополнительно предоставив свидетельство о смерти гражданина либо документ, выданный компетентным органом иностранного государства в удостоверение факта регистрации смерти.

