Прописка за 8 дней: в Подмосковье упростили и ускорили процедуру регистрации
МФЦ Московской области первыми в России внедрили новую технологию регистрационного учета. Процедура стала проще и быстрее благодаря переходу на систему межведомственного электронного взаимодействия с МВД. Как получить прописку в регионе, какие документы нужны и куда обращаться — в материале 360.ru
Прописка в Подмосковье за восемь дней
Оформление регистрации по месту жительства или пребывания в Московской области займет не более восьми дней, сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
«Необходимо просто обратиться в офис „Мои документы“ того муниципалитета, где планируете прописаться. Благодаря новому механизму межведомственного взаимодействия данные будут переданы в МВД автоматически», — подчеркнула она.
После получения ответа от ведомства специалист МФЦ сам поставит штамп в паспорт или выдаст свидетельство.
Надежда Куртяник
министр госуправления, ИТ и связи Московской области
Ключевым новшеством стал переход на электронный обмен данными, который заменил бумажную передачу документов между МВД и МФЦ. Это сократило срок предоставления услуги на два рабочих дня.
Штамп в паспорте ставят в центрах государственных услуг и заверяют синей печатью в МФЦ. Оформить регистрацию можно во всех центрах «Мои документы» Подмосковья.
Чтобы оформить регистрацию, понадобятся:
- заявление о регистрации по месту жительства;
- паспорт гражданина России;
- документ — основание для вселения в жилище, права на которое не зарегистрированы ЕГРН;
- письменное согласие о вселении от проживающих совместно лиц, наймодателя и других участников долевой собственности (при необходимости);
- акт органа опеки и попечительства о назначении законного представителя (при установлении опеки или попечительства);
- документ, подтверждающий полномочия заявителя (при необходимости);
- документ о праве собственности на жилье (по желанию).
Как оформить временную регистрацию в Подмосковье
Временная регистрация в Подмосковье понадобится тем, кто прибыл из других регионов на срок более 1,5 месяца. При этом жителю Москвы не нужно оформлять документ, например при переезде в область.
Регистрацию по месту пребывания производят без снятия с учета по месту жительства. Временная прописка оформляется на срок от полугода до пяти лет, услуга бесплатная.
Это нужно, чтобы прикрепиться к поликлинике, записать ребенка в школу, секцию или кружок, оформить его в детсад, прикрепиться к военкомату и в других случаях.
Какие документы понадобятся
Чтобы получить временную регистрацию, потребуются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- заявление о регистрации по месту пребывания;
- документы, подтверждающие основания для временного проживания (договор найма/поднайма; заявление лица, предоставившего жилое помещение);
- паспорт владельца жилого помещения, куда осуществляется регистрация;
- документ, подтверждающий право на владение/пользование этим жильем (предоставляет хозяин помещения).
- Образцы заявлений опубликованы на сайте «Госуслуги». Дети младше 14 лет не регистрируются отдельно — их вписывают к законному представителю.
Куда обратиться
С пакетом документов следует обратиться в МФЦ или территориальное отделение Главного управления по вопросам миграции МВД. После этого в течение трех рабочих дней заявитель получит свидетельство о регистрации по месту пребывания по утвержденной форме.
Подать заявку можно и онлайн на сайте или через приложение «Госуслуги». После заполнения заявления в электронном виде придется лично посетить подразделения ГУ МВД по вопросам миграции. Соответствующее оповещение придет по электронной почте.
В течение трех дней после приглашения нужно будет предоставить оригиналы документов.
Как сняться с регистрационного учета в Подмосковье
Для снятия с регистрации потребуются следующие документы:
- паспорт/свидетельство о рождении несовершеннолетних, не достигших 14‑летнего возраста;
- заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства произвольной формы с указанием адреса выбытия;
- лица, достигшие 14‑летнего возраста, заявление оформляют самостоятельно;
- от имени лица, не достигшего 14‑летнего возраста, заявление подает его законный представитель и предоставляет документ, удостоверяющий личность и свидетельство о регистрации по месту жительства по форме № 8 (при наличии).
В случае снятия с регистрационного учета несовершеннолетнего гражданина необходимо предоставить согласия законных представителей (обоих родителей, опекуна, попечителя) несовершеннолетнего гражданина.
Заявление о снятии гражданина с регистрационного учета по месту жительства в связи со смертью может подать любое заинтересованное лицо, дополнительно предоставив свидетельство о смерти гражданина либо документ, выданный компетентным органом иностранного государства в удостоверение факта регистрации смерти.