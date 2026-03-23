В Подмосковье стартовала запись в школу: что надо знать о наборах для первоклассников
Родителям первоклассников в Подмосковье напомнили о льготах и наборах для детей
В Московской области стартовала запись в первый класс. Для родителей новоиспеченных школьников этот период традиционно связан не только с радостью, но и с серьезными затратами. Чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи, в регионе действует комплексная программа поддержки. Одним из самых приятных ее сюрпризов станут подарочные наборы для учеников, которые в этом году получат 2,5 тысячи детей.
Кто получит набор первоклассника в 2026 году?
Подарочный набор, включающий в себя рюкзак и комплект канцелярии, предназначен семьям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации. Главный критерий — среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Подмосковье.
«Все мы знаем, сколько всего нужно будущему первокласснику: это и рюкзак, и полный набор канцелярии — тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы. И конечно, хочется, чтобы все это было красивым, качественным», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как получить подарок для школьника?
Чтобы получить рюкзак первоклассника, родителям не нужно собирать десятки справок и стоять в очередях. Система работает проактивно: информация о доходах семьи и зачислении в первый класс поступает автоматически.
После этого специалисты социальной защиты связываются с семьями и согласовывают удобную дату и время для получения подарочного набора.
Однако если по каким-то причинам сведения о семье не поступили в ведомства, отчаиваться не стоит. До 1 октября родители могут подать заявление самостоятельно через региональный портал госуслуг.
Полный список мер поддержки
Рюкзак первоклассника — это лишь часть большой системы помощи школьникам Подмосковья. В регионе действует еще несколько важных выплат и льгот.
Выплаты на школьную форму
Нуждающиеся семьи могут рассчитывать на существенную прибавку к бюджету перед учебным годом. Размер поддержки зависит от статуса.
- Многодетные семьи: три тысячи рублей на каждого школьника.
- Многодетные семьи с низкими доходами: дополнительно семь тысяч рублей.
- Семьи с детьми-инвалидами: 13 тысяч рублей.
- Дети погибших участников СВО: 10 тысяч рублей
В 2026 году планируется, что выплату на школьную форму получат больше 163 тысяч подмосковных школьников. При этом многодетные семьи получат помощь даже в том случае, если ребенок учится в другом регионе.
Бесплатное питание
Ни один ребенок в начальной школе не останется голодным: для всех учащихся 1-4-х классов предусмотрено однократное бесплатное горячее питание.
Дети льготных категорий (из многодетных семей, с инвалидностью, дети участников СВО, сироты) имеют право на двухразовое питание — бесплатные завтраки и обеды.
Льготный проезд в транспорте
Чтобы добраться до школы было просто и дешево, всем ученикам Подмосковья предоставят скидки на проезд в общественном транспорте.
Учащиеся могут ездить по тарифам со скидкой 50%, начиная с 36-й поездки проезд станет практически бесплатным — скидка увеличится до 99%.
Также подмосковные школьники с 1 сентября по 15 июня могут ездить со скидкой 50% на пригородных поездах.
Чтобы получить карту «Стрелка» со льготной тарификацией, необходимо обратиться в МФЦ. Также право на льготу можно подтвердить на региональном портале госуслуг.