В Подмосковье стартовала запись в школу: что надо знать о наборах для первоклассников

Родителям первоклассников в Подмосковье напомнили о льготах и наборах для детей

В Московской области стартовала запись в первый класс. Для родителей новоиспеченных школьников этот период традиционно связан не только с радостью, но и с серьезными затратами. Чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи, в регионе действует комплексная программа поддержки. Одним из самых приятных ее сюрпризов станут подарочные наборы для учеников, которые в этом году получат 2,5 тысячи детей.

Кто получит набор первоклассника в 2026 году?

Подарочный набор, включающий в себя рюкзак и комплект канцелярии, предназначен семьям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации. Главный критерий — среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Подмосковье.

«Все мы знаем, сколько всего нужно будущему первокласснику: это и рюкзак, и полный набор канцелярии — тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы. И конечно, хочется, чтобы все это было красивым, качественным», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как получить подарок для школьника?

Чтобы получить рюкзак первоклассника, родителям не нужно собирать десятки справок и стоять в очередях. Система работает проактивно: информация о доходах семьи и зачислении в первый класс поступает автоматически.

После этого специалисты социальной защиты связываются с семьями и согласовывают удобную дату и время для получения подарочного набора.

Однако если по каким-то причинам сведения о семье не поступили в ведомства, отчаиваться не стоит. До 1 октября родители могут подать заявление самостоятельно через региональный портал госуслуг.