Выплату на школьную форму предоставят для 163 тысяч детей Подмосковья в этом году

Запись в первый класс открылась в Подмосковье. Для семей будущих школьников предусмотрены разнообразные меры поддержки. В этом году выплаты предоставят для 163 тысяч детей.

Как рассказали в Мособлдуме, ежегодно многодетные семьи Подмосковья получают три тысячи рублей на школьную форму на каждого ребенка.

«Если семья имеет низкие доходы, предусмотрена дополнительная выплата — еще семь тысяч рублей. В 2026 году выплату на школьную форму планируется предоставить для 163 тысяч школьников. Помимо того, с 2026 года по инициативе „Единой России“ многодетные семьи, дети которых учатся в школе в другом регионе, также теперь смогут получать эту выплату», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подарочные наборы для первоклассников в этом году получат 2,5 тысячи ребят.

«Сборы ребенка в школу — это всегда нагрузка на семейный бюджет. Все мы знаем, сколько всего нужно будущему первокласснику: это и рюкзак, и полный набор канцелярии — тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы», — рассказал Игорь Брынцалов.

Ряд мер поддержки работает для льготников. Это бесплатное горячее питание, возможность посещать музеи и выставки для многодетных, а также кружки и секции для детей участников СВО.

Подать заявку на запись в первый класс можно на портале госуслуг Московской области.