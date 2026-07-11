В Подмосковье прошел турнир по гольфу в честь дня рождения журнала «Гольф-клуб»

В Истре Московской области 11 июля стартовал турнир по гольфу, посвященный дню рождения единственного в России специализированного журнала «Гольф-клуб». На поле Agalarov Golf & Country Club вышли более 100 участников — профессиональные спортсмены, любители, представители бизнеса и известные медийные личности.

Участникам предстояло пройти все 18 лунок гольф-клуба. Соревнования проходят в смешанном формате: мужчины и женщины играют вместе, однако победителей определяют отдельно в каждой категории.

«Здесь смешанная игра. Мужчины и женщины выступают вместе, но зачет отдельный — призы получают каждый в своей категории», — рассказала старший тренер Светлана Афанасьева.

На старт турнира вышли не только профессиональные гольфисты, но и известные представители культуры и шоу-бизнеса. Актер Станислав Ярушин признался, что на этот раз решил отказаться от лишнего давления и просто получить удовольствие от игры.

«Последний месяц мяч у меня летит то влево, то вправо. Сегодня хочу просто играть в свое удовольствие», — отметил он.

Оперный певец Ильдар Абдразаков рассказал, что ценит гольф не только за спортивный азарт, но и за особую атмосферу.

«Здесь ощущаешь простор, природу, красивых людей и красивый вид спорта. В гольфе соревнуешься не только с соперниками, но и с самим собой», — поделился музыкант.

Организатором соревнований выступил журнал «Гольф-клуб», который в этом году отмечает трехлетие. По словам издателя журнала и директора гольф-клуба Марии Петриковой, за это время удалось изменить отношение многих россиян к этому виду спорта.

«Мы наблюдаем ежегодный прирост гольфистов примерно на 35%, около 15% из них — женщины. В гольф приходит все больше молодежи, и он становится значительно популярнее», — отметила она.

Помимо соревнований, организаторы подготовили и дополнительную программу для гостей. Согласно расписанию мероприятия, для посетителей запланировали ознакомительные уроки по гольфу с профессиональными инструкторами, а также деловую часть, посвященную развитию этого вида спорта и его популяризации в России.