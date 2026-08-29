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    Куда деть лишние яблоки и кабачки. В Подмосковье откроют более 100 точек сбора урожая

    Более 100 точек сбора яблок и бахчевых откроют в Подмосковье

    Фото: РИА «Новости»

    Дачникам Подмосковья предложили альтернативу переполненным мусорным контейнерам в разгар сбора урожая. В сентябре в регионе появятся специальные баки для лишних яблок и бахчевых, а выбрать ближайший пункт можно будет на интерактивной карте. Куда отправят собранный урожай и как будет работать акция — подробно в материале 360.ru.

    С 7 по 28 сентября в Московской области пройдет ежегодная экологическая акция по сбору излишков плодово-бахчевой продукции. Жители смогут сдать ненужные яблоки, арбузы, тыквы и другой лишний урожай в специально оборудованные точки, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

    Всего в регионе планируется открыть более 100 таких пунктов. Брендированные контейнеры разместят в местах, где проблема излишков урожая особенно актуальна: рядом с садовыми некоммерческими товариществами, сельскохозяйственными рынками, овощными палатками и бахчевыми развалами. Часть точек появится возле многоквартирных домов.

    Фото: РИА «Новости»

    Зачем понадобились отдельные контейнеры

    Конец августа и начало сентября традиционно становятся периодом активного сбора урожая. Особенно ощутима такая нагрузка в садовых товариществах. По данным областных властей, на территории СНТ находится более 15% всех контейнерных площадок Московской области.

    Вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов объяснил, что специальные пункты должны не допустить появления стихийных навалов яблок, арбузов и тыкв возле обычных мусорных контейнеров. Подобный формат сбора урожая применяется в регионе не первый год и, по его словам, пользуется спросом у жителей.

    Вместо отправки на свалку собранные плоды передадут перерабатывающим предприятиям. Там из них изготовят экологический компост.

    Фото: РИА «Новости»

    Все пункты нанесли на интерактивную карту

    Чтобы жителям не приходилось самостоятельно искать специальные контейнеры, адреса точек сбора объединили на интерактивной карте. Пункты охватывают разные части Московской области — от северных и западных муниципалитетов до юга и востока региона.

    Среди обозначенных территорий можно увидеть Дубну, Клин, Дмитров, Солнечногорск, Химки, Одинцовский округ, Можайск, Наро-Фоминск, Подольск, Чехов, Серпухов, Ступино, Коломну, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатуру, Егорьевск, Воскресенск, Щелково и другие муниципалитеты. На карте можно выбрать подходящую точку и заранее определить, куда отвезти излишки урожая.

    Акция продлится три недели — с 7 по 28 сентября. Ее организаторы рассчитывают, что отдельный сбор позволит одновременно разгрузить обычные контейнерные площадки и направить невостребованный урожай на полезную переработку.