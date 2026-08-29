Куда деть лишние яблоки и кабачки. В Подмосковье откроют более 100 точек сбора урожая
Более 100 точек сбора яблок и бахчевых откроют в Подмосковье
Дачникам Подмосковья предложили альтернативу переполненным мусорным контейнерам в разгар сбора урожая. В сентябре в регионе появятся специальные баки для лишних яблок и бахчевых, а выбрать ближайший пункт можно будет на интерактивной карте. Куда отправят собранный урожай и как будет работать акция — подробно в материале 360.ru.
С 7 по 28 сентября в Московской области пройдет ежегодная экологическая акция по сбору излишков плодово-бахчевой продукции. Жители смогут сдать ненужные яблоки, арбузы, тыквы и другой лишний урожай в специально оборудованные точки, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Всего в регионе планируется открыть более 100 таких пунктов. Брендированные контейнеры разместят в местах, где проблема излишков урожая особенно актуальна: рядом с садовыми некоммерческими товариществами, сельскохозяйственными рынками, овощными палатками и бахчевыми развалами. Часть точек появится возле многоквартирных домов.
Зачем понадобились отдельные контейнеры
Конец августа и начало сентября традиционно становятся периодом активного сбора урожая. Особенно ощутима такая нагрузка в садовых товариществах. По данным областных властей, на территории СНТ находится более 15% всех контейнерных площадок Московской области.
Вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов объяснил, что специальные пункты должны не допустить появления стихийных навалов яблок, арбузов и тыкв возле обычных мусорных контейнеров. Подобный формат сбора урожая применяется в регионе не первый год и, по его словам, пользуется спросом у жителей.
Вместо отправки на свалку собранные плоды передадут перерабатывающим предприятиям. Там из них изготовят экологический компост.
Все пункты нанесли на интерактивную карту
Чтобы жителям не приходилось самостоятельно искать специальные контейнеры, адреса точек сбора объединили на интерактивной карте. Пункты охватывают разные части Московской области — от северных и западных муниципалитетов до юга и востока региона.
Среди обозначенных территорий можно увидеть Дубну, Клин, Дмитров, Солнечногорск, Химки, Одинцовский округ, Можайск, Наро-Фоминск, Подольск, Чехов, Серпухов, Ступино, Коломну, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатуру, Егорьевск, Воскресенск, Щелково и другие муниципалитеты. На карте можно выбрать подходящую точку и заранее определить, куда отвезти излишки урожая.
Акция продлится три недели — с 7 по 28 сентября. Ее организаторы рассчитывают, что отдельный сбор позволит одновременно разгрузить обычные контейнерные площадки и направить невостребованный урожай на полезную переработку.