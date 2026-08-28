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    Карта пунктов сдачи лишних яблок и кабачков разработана в Подмосковье

    Красные яблоки в корзине летом
    Фото: Красные яблоки в корзине летом/Медиасток.рф

    В Подмосковье разработали интерактивную карту пунктов сдачи излишков яблок и кабачков. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

    В рамках экологической акции, которая пройдет с 7 по 28 сентября в Московской области установят более сотни брендированных контейнеров.

    Точки сбора появятся возле садоводческих товариществ, овощных палаток, сельхозрынков и бахчевых развалов — так, чтобы добираться до них было максимально удобно.

    Цель акции — помочь дачникам и владельцам частных домов избавиться от излишков урожая. Собранные яблоки и бахчевые передадут на перерабатывающие предприятия, где из них сделают экокомпост.

    Найти ближайший пункт приема можно будет на сайте или в телеграм-канале Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.