В Ивантеевке после капремонта откроют Центр культуры имени Л. Н. Кекушева

В августе в Ивантеевке после капитального ремонта откроют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность здания и встретился с молодежью из Пушкинского и соседних округов.

Здание на улице Дзержинского впервые приняло посетителей в мае 1926 года как Клуб имени Первого мая. Работы по его обновлению начали в прошлом году по региональной государственной программе. Сейчас готовность объекта площадью около 1,5 тысячи квадратных метров достигла 99%.

«В марте прошлого года по просьбам жителей мы приступили к долгожданному капремонту Центра культуры и искусств имени выдающегося архитектора Льва Николаевича Кекушева. Масштабное обновление проводится здесь впервые с 1926 года. Все выглядит очень достойно. Теперь самое главное, чтобы место было востребовано, чтобы здесь было чем заняться и взрослым, и детям: творчество, спектакли. До ремонта в центре базировались 13 творческих коллективов, а благодаря проведенным работам их число увеличится до 16. Кроме того, центр станет одной из ключевых площадок для работы Ивантеевского филиала Музыкально-драматического театра. Уверен, что здесь будет еще больше интересных мероприятий и посетителей», — сказал губернатор.

Воробьев также отметил активность молодежи Пушкинского округа, ее участие в поддержке региональных инициатив, проектов и добрых дел.