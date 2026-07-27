В Ивантеевке после капремонта откроют Центр культуры имени Л. Н. Кекушева
Воробьев: в Ивантеевке в августе откроют Центр культуры имени Л. Н. Кекушева
В августе в Ивантеевке после капитального ремонта откроют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность здания и встретился с молодежью из Пушкинского и соседних округов.
Здание на улице Дзержинского впервые приняло посетителей в мае 1926 года как Клуб имени Первого мая. Работы по его обновлению начали в прошлом году по региональной государственной программе. Сейчас готовность объекта площадью около 1,5 тысячи квадратных метров достигла 99%.
«В марте прошлого года по просьбам жителей мы приступили к долгожданному капремонту Центра культуры и искусств имени выдающегося архитектора Льва Николаевича Кекушева. Масштабное обновление проводится здесь впервые с 1926 года. Все выглядит очень достойно. Теперь самое главное, чтобы место было востребовано, чтобы здесь было чем заняться и взрослым, и детям: творчество, спектакли. До ремонта в центре базировались 13 творческих коллективов, а благодаря проведенным работам их число увеличится до 16. Кроме того, центр станет одной из ключевых площадок для работы Ивантеевского филиала Музыкально-драматического театра. Уверен, что здесь будет еще больше интересных мероприятий и посетителей», — сказал губернатор.
Воробьев также отметил активность молодежи Пушкинского округа, ее участие в поддержке региональных инициатив, проектов и добрых дел.
В здании центра обновили фасад, инженерные сети и кровлю, выполнили внутреннюю отделку, сохранили историческую кладку. В ближайшее время там установят мебель и кондиционеры. Изменения претерпело и клубное наполнение, после модернизации жителям предложат новое направление — художественное творчество.
«Мы попытались сохранить исторический облик здания. <…> Конечно, очень ждали завершения капремонта. Стало просторнее, особенно в зрительном зале, светлее, установили огромные окна и так далее. Все красиво, уверен, что нашим посетителям понравится», — сказал директор центра Михаил Нарватов.
За последние пять лет в Пушкинском округе также капитально отремонтировали Дом культуры в поселке Правдинском и два здания школы искусств в Ивантеевке. Обновили и модернизировали ДК «Импульс» в поселке Челюскинском, а также две библиотеки в Ивантеевке и Софрине.
В этом году к 1 сентября обновят четыре школы. До конца года планируют завершить капремонт поликлиники и продолжить работы по обновлению корпусов нескольких детских садов.