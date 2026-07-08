Новый центр авиационной логистики. В Химках будут хранить комплектующие для российских лайнеров

Вблизи Шереметьево откроют комплекс для хранения комплектующих к самолетам

Новый промышленно-складской комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров готовится к открытию в городском округе Химки. Объект, расположенный всего в 10 минутах от аэропорта Шереметьево, планируют ввести в эксплуатацию в конце августа — начале сентября. Подробности — в материале 360.ru.

Площади будут использовать для хранения комплектующих к отечественным самолетам МС-21 и SJ-100. По словам генерального директора подрядной организации Диннура Алиханова, две компании приобретут примерно по половине площадей комплекса — чуть более 10 тысяч квадратных метров каждая.

«Они планируют использовать этот склад для хранения запчастей для новых отечественных импортозамещенных самолетов МС-21 и Superjet», — отметил Алиханов.

Комплекс оснастят современной автоматизированной системой вертикального хранения, которая позволит эффективнее использовать складские площади, ускорить обработку грузов и повысить точность их учета. По данным администрации горокруга, объем инвестиций в строительство уже составил около 3,75 миллиарда рублей.

Близость к аэропорту Шереметьево позволит сократить время доставки комплектующих и ускорить техническое обслуживание воздушных судов.