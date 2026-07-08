Новый центр авиационной логистики. В Химках будут хранить комплектующие для российских лайнеров
Вблизи Шереметьево откроют комплекс для хранения комплектующих к самолетам
Новый промышленно-складской комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров готовится к открытию в городском округе Химки. Объект, расположенный всего в 10 минутах от аэропорта Шереметьево, планируют ввести в эксплуатацию в конце августа — начале сентября. Подробности — в материале 360.ru.
Площади будут использовать для хранения комплектующих к отечественным самолетам МС-21 и SJ-100. По словам генерального директора подрядной организации Диннура Алиханова, две компании приобретут примерно по половине площадей комплекса — чуть более 10 тысяч квадратных метров каждая.
«Они планируют использовать этот склад для хранения запчастей для новых отечественных импортозамещенных самолетов МС-21 и Superjet», — отметил Алиханов.
Комплекс оснастят современной автоматизированной системой вертикального хранения, которая позволит эффективнее использовать складские площади, ускорить обработку грузов и повысить точность их учета. По данным администрации горокруга, объем инвестиций в строительство уже составил около 3,75 миллиарда рублей.
Близость к аэропорту Шереметьево позволит сократить время доставки комплектующих и ускорить техническое обслуживание воздушных судов.
Дорогу модернизируют
Строительную площадку посетила глава городского округа Химки Инна Федотова. Вместе с представителями застройщика она обсудила вопросы, которые необходимо решить до запуска объекта. Одним из ключевых стала модернизация подъездной дороги.
Как пояснили представители застройщика, существующая дорога не соответствует требованиям для перевозки авиационных двигателей и крупногабаритных комплектующих. По итогам совещания ее планируют включить в программу модернизации уже в следующем году.
Проект продолжат развивать
Нынешний комплекс станет лишь первым этапом масштабного проекта. По словам Алиханова, в дальнейшем инвестор рассчитывает построить еще около 68 тысяч квадратных метров складских помещений и административно-бытовой корпус с офисами, столовой, а при необходимости — гостиницей или общежитием для сотрудников.
Общий инвестиционный потенциал проекта оценивается более чем в 10 миллиардов рублей. Строительство ведется в рамках федеральной программы развития авиационной промышленности, а после запуска комплекса в округе появятся новые рабочие места.