12 февраля 2025 21:20 В 2025 году ИИ облегчит труд более 300 специалистов Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости цифровизации, автоматизации и ИИ 0 0 0 Фото: Александра Степанова / Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Применение передовых технологий и управленческих решений обсудили в Истре на семинаре, который прошел в СберУниверситете. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Сбер за вовлеченность в работу и возможность регулярно собираться на площадке.

«Понимаем, какая это большая, сложная система — Московская область, управлять которой нам доверили жители. Каждый населенный пункт, школа, больница или водоканал — все это требует внимания, нуждается в грамотном управлении», — подчеркнул он на открытии семинара. С лекциями перед собравшимися выступили известные эксперты, в том числе нейрофизиолог, профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин и руководитель Школы Олега Андреева, соавтор методики техники быстрого чтения Денис Андреев.

Фото: Екатерина Агеева / Пресс-служба губернатора Московской области

Отдельный блок семинара посвятили трансформации. Губернатор Подмосковья заметил, что ее нельзя считать данью моде, и указал на необходимость использовать в условиях реальности все самое эффективное.

Часто слышим об искусственном интеллекте, который помогает в решении очень многих вопросов. Цифровизация, автоматизация и ИИ все больше входят в нашу жизнь. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Воробьев выразил благодарность команде правительства за возможность экспериментировать и внедрять в управление то, что удобно человеку. Это позволяет властям на местах лучше видеть проблемы и своевременно на них реагировать.

Фото: Екатерина Агеева / Пресс-служба губернатора Московской области

В программу семинара включили рекомендации по трансформационным проектам, мотивации и достижению целей. О них рассказал эксперт по стратегическому менеджменту, заведующий лабораторией человекоцентричности и лидерских практик Высшей школы экономики Владимир Соловьев. О применении продвинутых технологий на практике говорил директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов.

В Московской области в этом направлении ведут активную работу. Например, семь голосовых помощников, в том числе роботы Светлана и Женя, заменили 900 операторов в здравоохранении, ЖКХ, а также транспорте, МФЦ и других отраслях. Все большее количество госуслуг в Подмосковье переводят в электронный формат и предоставляют проактивно.

Фото: Екатерина Агеева / Пресс-служба губернатора Московской области

Благодаря искусственному интеллекту можно проверять предоставление государственных услуг. Пока что ИИ научили распознавать 260 категорий документов. В планах на 2025 год — подключить к этой технологии уже 1600 видов. Такая мера облегчит труд 340 сотрудников на региональном и муниципальном уровнях — они избавятся от рутины и смогут перенаправить себя на решение других важных задач. В Подмосковье искусственный интеллект также применяют для распознавания данных с 78 000 видеокамер: следят за чистотой во дворах, работой общественного транспорта, выявляют незаконную уличную торговлю. Следующим шагом станет широкое использование генеративных моделей, в том числе обучение ИИ формировать ответы на обращения жителей.