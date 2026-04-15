Усадьбы с призраками и «Бермудский треугольник». Топ-10 мистических мест Подмосковья

В Подмосковье туристам скучать некогда — здесь много интересных достопримечательностей на любой вкус. Даже любителям мистики и острых ощущений найдется куда сходить. Пещеры и усадьбы с призраками; леса, где якобы видели инопланетян — и это еще далеко не все. Топ-10 мест, с которыми связаны жуткие легенды, — в материале 360.ru.

Сьяновские каменоломни

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Где: городской округ Домодедово, деревня Старосъяново

Самая крупная система пещер в регионе возникла еще в ХVII веке. Раньше здесь добывали материал для строительства московских крепостей и храмов. Протяженность подземных тоннелей сейчас достигает 20 километров, глубина — около 30 метров. Поскольку искусственные пещеры привлекают множество энтузиастов, их соответствующе оборудовали: появились карты подземных ходов, место для приема пищи и даже для ночлега. Попасть сюда можно через так называемый Кошачий лаз. Этот вход безопасен — он представляет собой несколько бетонных колец с лестницей внутри. Путешественникам советуют выбирать для осмотра пещер будние дни (в выходные достопримечательность иногда привлекает сотни людей), выбрать опытного проводника, чтобы не застрять в узких лазах и не заблудиться, взять с собой два фонарика с новыми батарейками, небольшой запас воды и еды. Стоит надеть куртку (температура под землей составляет около +8 градусов) и рабочие перчатки, в которых вы будете опираться на руки в узких проходах. Голову тоже лучше прикрыть. А что же в этих пещерах мистического? По преданию, их хозяйка — Двуликая: женщина с лицами девушки и старухи. По другой версии, одно ее лицо принадлежит женщине, другое — мужчине. Ее появление сопровождается свечением. Она может показать путнику как одно, так и оба лица. А появляется Двуликая якобы для того, чтобы наказать тех, кто ведет себя в пещерах непочтительно, или указать дорогу заблудившимся. Во время Великой Отечественной войны в Сьянах был госпиталь, и легенду о призраке иногда связывают со смертями солдат.

Усадьба Апраксиных (Ольгово)

Фото: Туристический портал правительства Московской области

Где: Дмитровский городской округ, село Ольгово

В XVI веке Льгово (раннее название Ольгова) было царским селом, позже поступило в распоряжение дмитровского воеводы Федора Чаплина, затем — генеральши Соймоновой и, наконец, роду Апраксиных. За ними усадьба оставалась до 1917 года. Генерал Степан Апраксин, известный любитель роскоши, потратил на убранство усадьбы огромные деньги. Там появились театр, английский парк, искусственные пруды, конюшни, псарни, на въезде — каменные обелиски и готические башни. Внутри были галереи с мебелью в стиле ампир, богатая библиотека, коллекции фарфора. скульптур и картин. Сюда съезжалась аристократия, здесь проходили званые ужины и шумные балы. На мероприятия в Ольгове любила приезжать невестка Степана Апраксина Наталья Голицына. Считается, что она стала прототипом пушкинской Пиковой дамы. В годы советской власти в усадьбе был сперва музей, затем дом отдыха и пионерский лагерь. Во второй половине прошлого века здание пришло в упадок. Все усугубил пожар, случившийся в 1980 году. В 2003 году усадьбу купил бизнесмен Олег Дерипаска, но она до сих пор заброшена. И, по легенде, по опустевшим залам до сих пор бродит призрак Натальи Голицыной, и ее присутствие можно ощутить, произнеся: «Пиковая дама, приди!» Перед смертью, случившейся в 93 года, Голицына утверждала, что под ее окнами ходит офицер в черном и зовет ее с могилу. Это потом и вызвало слухи, что офицер забрал ее душу и она так и не упокоилась.

Деревня Рязанцы

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Где: Сергиево-Посадский городской округ

У этой деревни богатая история: когда-то на ее месте в лесах прятались жители разграбленного ханом Батыем Рязанского княжества, позже через эту территорию проходил преподобный Сергий Радонежский, а царице Анастасии во время паломничества в Троице-Сергиеву лавру явилась здесь Святая Троица. А еще считается, что в этих краях от рук лесного разбойника погибли ехавшие в обозе татары или цыгане. Однажды живущие в деревне парень с девушкой шли домой через лес и услышали в глухой чаще голоса, смех, стук ведер и лай собак. Когда они рассказали об этом другим, оказалось, что звуки бурной жизни слышали многие, а кто-то даже видел призрак мужчины в плаще.

Станция Катуар

Фото: РИА «Новости»

Где: Дмитровский городской округ, городское поселение Некрасовский, поселок городского типа Некрасовский

В середине ХХ века в окрестных лесах терялись многие путники, даже вооруженные картами и компасами. Профессор, отправившийся в лес за грибами, нашелся только через несколько дней и рассказал, что встретил человекоподобных гуманоидов. В 1960-х в небе над станцией видели странные огненные шары. Кроме того, говорят, там глохнет техника, а на некоторых людей нападает беспричинная паника.

Усадьба Пехра-Яковлевское

Фото: РИА «Новости»

Где: Балашиха, Леоновское шоссе, владение 4

Бывшая усадьба князей Голицыных — памятник федерального значения. Как и Ольгово, здание очень нуждается в реставрации. По некоторым данным, работы начинали, но не довели до конца. После революции усадьбу национализировали, с 1920 года в здании размещался то ли приют, то ли колония, а через несколько лет произошел пожар с жертвами. Если верить местной легенде, ночью из здания по-прежнему доносятся крики и стоны погибающих, а в парке у дома видели женский призрак.

Озеро Смердячье

Фото: Jens Büttner/dpa / www.globallookpress.com

Где: под Шатурой, в окрестностях города Рошаля

Считается, что идеально круглое озеро образовалось в результате падения метеорита. Свое название оно получило из-за запаха сероводорода, который раньше чувствовался с берега. Сейчас, правда, запаха нет. У озера двойное дно, и уровень воды то и дело меняется. Рассказывают, что на второе дно когда-то внезапно рухнула церковь. А еще здесь якобы видели НЛО и загадочные силуэты. Пробраться к озеру непросто — путь проходит по болотам. Так что любителям легенд стоит запастись терпением и резиновыми сапогами.

«Проклятая дорога»

Фото: РИА «Новости»

Где: Люберцы, деревня Пехорка, 55.632596, 37.972721

Объезд участка трассы между Люберцами и Лыткарино кажется ничем не примечательным, однако, по слухам, в ХI веке на этом месте было захоронение самоубийц. И теперь очевидцы то и дело сообщают то о пассажирах-призраках, возникающих на обочине или прямо перед автомобилями, то о магнитных аномалиях. А еще здесь довольно часто разбиваются на машине насмерть.

Церковь Троицы Живоначальной

Фото: Туристический портал правительства Московской области

Где: неподалеку от Павловского Посада, в двух километрах от деревни Часовня

Христианскую церковь восстановили из старой полуразрушенной часовни. По легенде, она располагалась на месте языческого капища, где проводились обряды. Местные жители якобы фиксировали в этих местах световые вспышки и странные звуки, рассказывали о необычной атмосфере и призраках.

Урочище Шушмор

Где: Шатурский район, граница с Владимирской областью

Таинственное место, расположенное неподалеку от Смердячьего, затеряно среди лесов и болот и не обозначено на картах. Его называют подмосковным «Бермудским треугольником». С 1880 по 1920 год, когда через эти места проходил Коломенский тракт, там исчезли 20 человек вместе с лошадьми и обозами. Представитель земской управы бесследно пропал здесь вместе с извозчиком и телегой с лошадьми. Полиции не удалось найти никаких зацепок. Позже там исчезли почтальон, землемер и несколько крестьян. Говорят, что здесь сильные магнитные колебания, и приборы начинают жить своей жизнью.

Наполеоновские курганы

Фото: РИА «Новости»

Где: Баковский лесопарк, недалеко от платформы Переделкино Киевского направления

На первый взгляд, непримечательное место. Ученые утверждают, что это древние погребальные сооружения вятичей. Однако легенда гласит, что там захоронены французские солдаты, погибшие во время Отечественной войны 1812 года. По слухам, здесь происходят мистические явления: сбивается время на телефонах, крутятся стрелки наручных часов, звучит странный шорох в кустах.