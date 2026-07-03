Управляющие компании Подмосковья оштрафовали на 7 млн рублей за нарушения

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 60 административных дел в управляющих и ресурсоснабжающих организаций рассмотрели на еженедельном заседании министерства по содержанию территорий Подмосковья. Компании были оштрафованы в общей сложности на 7,7 миллиона рублей.

На еженедельном заседании ведомства рассмотрели административные деле в отношении организаций, работающих в Долгопрудном, Клину, Королеве, Красногорске, Мытищах, Наро‑Фоминске, Одинцово, Одинцовском, Пушкино, Сергиевом Посаде, Химках и других муниципалитетах.

Основаниями для привлечения к ответственности стали разные нарушения: несоблюдение правил содержания общего имущества, отклонения от лицензионных требований при управлении домами, а также невыполнение норм по энергетической эффективности.

По итогам заседания решения приняты по 55 делам, еще шесть дел отложили — требуется дополнительно выяснить юридически значимые обстоятельства. Общая сумма наложенных штрафов составила 7,75 миллиона рублей. В трех случаях вместо денежного взыскания организациям вынесли предупреждение.