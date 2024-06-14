Универсального робота для разных жизненных сценариев создали в МФТИ

Исследователи МФТИ провели тестирование цифровой модели и функционального образца робота-гуманоида. Машина работает на российском программном обеспечении и управляется искусственным интеллектом, а благодаря системе компьютерного зрения способна ориентироваться в пространстве и строить карту своих передвижений.

Антропоморфный робот может поднимать тяжести, снимать товары с полок и помещать их в контейнеры, спускаться с грузами по лестнице. Уже сейчас накопленная база позволяет начать обучение его поведенческого интеллекта. Он будет способен выполнять рутинные задачи — работать на складе, курьером или сборщиком заказов.

По словам заведующего лабораторией волновых процессов и систем управления Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Романа Горбачева, сейчас крупные мировые автопроизводители и представители цифрового ритейла делают первые тесты с человекоподобными роботами у себя на конвейере и на складах.

«Именно нейросети должны будут стать универсальным мозгом для роботов. На цифровом полигоне МФТИ мы тоже исследуем различные конструкции роботов, шагающих платформ и модернизируем управление ими на алгоритмах ИИ», — рассказал Горбачев

Ведущий программист-разработчик лаборатории волновых процессов и систем управления Егор Давыденко уверен, что переделывать пространство офиса, склада или заводского цеха специально под такого робота не потребуется. Именно поэтому антропоморфные роботы и набирают популярность.

«Их конструкция имитирует строение человеческого тела, а сценарии действия воссоздают операции, которые в процессе работы выполняет человек», — пояснил Давыденко.

Тестирование моделей роботов-гуманоидов проходит на цифровом полигоне Физтеха. В настоящее время параллельно идет сборка еще одной оптимизированной модели перспективного гуманоидного робота.

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