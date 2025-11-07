Умные решения на страже здоровья. Съезд терапевтов в Подмосковье посвятили применению ИИ в медицине
Более 3 тысяч медиков со всего мира посетили Съезд терапевтов в Подмосковье
Девятый съезд терапевтов завершился в Доме правительства Подмосковья и МОНИКИ имени Владимирского. В нем приняли участие почти три тысячи специалистов из России и из-за рубежа. Они обсудили применение искусственного интеллекта и современных технологий для диагностики и лечения пациентов.
Более двух тысяч медиков приняли участие в форуме удаленно по видеосвязи, еще порядка 900 лично посетили Подмосковье, чтобы обменяться опытом. Это врачи общей практики, терапевты, кардиологи, гематологи, фтизиатры из России, Азербайджана, Армении, Египта и других стран.
Основной темой события в этом году стали цифровые технологии и искусственный интеллект, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин. Он напомнил, что умные решения помогают интерпретировать клинические рекомендации, когда пациент приходит на первичный прием.
«Подмосковье является лидером в цифровых новациях. Мы активно внедряем сервисы, которые направлены на помощь врачу первичного звена, врачам-специалистам в стационаре — это обработка рентгенологических снимков, КТ-снимков, результатов электрокардиограмм», — сказал Забелин.
В рамках стоматологической секции врачи обсудили профилактику, лечение зубочелюстных аномалий, пародонтита и других патологий. Особое внимание уделили международному сотрудничеству.
«На сегодняшний день у нас в МОНИКИ достаточно активно развивается международная деятельность. Сейчас заключаем несколько соглашений и меморандум о научной и образовательной деятельности с разными странами, причем не только бывшего Советского Союза», — рассказала заместитель директора МОНИКИ по науке и международным связям Екатерина Какорина.
Она напомнила, что учреждение активно работает с молодежью. Так, в этом году для молодых ученых-стоматологов прошла олимпиада. Лучших участников отправили на стажировку в один из институтов Турции, где они изучали опыт зарубежных коллег.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии, имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Малкан Амхалова рассказала об использовании современных технологий при планировании дентальной имплантации.
«На сегодняшний день у нас все современные технологии применяются на достаточно высоком уровне, идем в ногу со временем. Важно, что мы можем на равных разговаривать с любым из представителей зарубежной стоматологии», — сказала она.
В ходе второго дня съезда участники обсудили новые подходы к диагностике и лечения патологий почек, туберкулеза и инфекционных заболеваний, а также реабилитацию после инсульта и возможности тромболитической терапии. Особое внимание уделили психологическому здоровью медиков.