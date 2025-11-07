Умные решения на страже здоровья. Съезд терапевтов в Подмосковье посвятили применению ИИ в медицине

Более 3 тысяч медиков со всего мира посетили Съезд терапевтов в Подмосковье

Девятый съезд терапевтов завершился в Доме правительства Подмосковья и МОНИКИ имени Владимирского. В нем приняли участие почти три тысячи специалистов из России и из-за рубежа. Они обсудили применение искусственного интеллекта и современных технологий для диагностики и лечения пациентов.

Более двух тысяч медиков приняли участие в форуме удаленно по видеосвязи, еще порядка 900 лично посетили Подмосковье, чтобы обменяться опытом. Это врачи общей практики, терапевты, кардиологи, гематологи, фтизиатры из России, Азербайджана, Армении, Египта и других стран.

Основной темой события в этом году стали цифровые технологии и искусственный интеллект, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин. Он напомнил, что умные решения помогают интерпретировать клинические рекомендации, когда пациент приходит на первичный прием.

«Подмосковье является лидером в цифровых новациях. Мы активно внедряем сервисы, которые направлены на помощь врачу первичного звена, врачам-специалистам в стационаре — это обработка рентгенологических снимков, КТ-снимков, результатов электрокардиограмм», — сказал Забелин.