Умные камеры и онлайн-мониторинг. Как Подмосковье усилит охрану лесов от пожаров в 2026 году

Особый противопожарный режим введут в Подмосковье 20 апреля. К этому времени в регионе усилят все профильные службы, ключевой целью которых станет недопущение масштабных возгораний и серьезных угроз для жителей. О подготовке к изменениям погоды губернатору Андрею Воробьев доложил председатель регионального Комлесхоза Алексей Ларькин.

«Большое количество жителей мегаполиса приезжают к нам на природу. Знаем, что все, что предполагается от наших действий — это безопасность. Сегодня мы вынесли первым вопросом все, что касается леса», — сказал губернатор.

Согласно указу президента, допустимая площадь лесных пожаров в Подмосковье — 300 гектаров. В прошлом году огонь охватил лишь четверть от этого объема — 89 гектаров. При этом благодаря внедрению современных технологий заметно снизилось время реагирования на возгорания — до 48 минут. И эта цифра снижается ежегодно.

Всего состояние лесов контролируют 147 видеокамер. Они охватывают 100% всех природных территорий региона. Шесть устройств установили в этом году.

По словам Алексея Ларькина, видеомониторинг традиционно остается основным средством обнаружения лесных пожаров. В топ также входят обращения в Систему-112, наземное патрулирование и авиация. Для повышения качества работы служб в этом году активно внедряют искусственный интеллект.

«Развиваем систему видеомониторинга, в этом году настраиваем ИИ, чтобы снизить количество ложных срабатываний с пяти миллионов до 800 тысяч, тем самым повысить качество реагирования и высвободить диспетчеров от лишней работы», — отметил Ларькин.

Всего в Подмосковье 28 лесопожарных станций. Из них девять построили недавное, а еще восемь капитально отремонтировали и привели к современному стандарту.

На балансе профильных служб — 439 технических средств. За последние пять лет автопарк обновили на 65%. При этом часть новых машин передали специалистам сегодня.

Еще одно важное направление — противопожарное обустройство лесов.

«В этом году запланировали обустройство минерализованных полос — порядка 5,7 тысячи километров. Отремонтируем 285 километров лесных дорог, обустроим 895 мест отдыха, установим 569 шлагбаумов», — добавил Алексей Ларькин.

Кроме того, в этом году в порядок приведут 6,5 тысячи гектаров леса. Там уберут бурелом и сухостои, удалят четыре тысячи аварийных деревьев.